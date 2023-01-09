"По правилам военного времени": Медведев выдвинул безумное предложение, как РФ бороться с "предателями"

Все россияне, не поддерживающие войну против Украины, для Кремля "изменники".

В России, развязавшей против Украины полномасштабную войну, появилась новая безумная идея, что делать с теми, кто не поддерживает действия и политику Кремля, которых в РФ называют "предателями".

Автором предложения стал приспешник Путина, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Так, он предлагает применять к "изменникам" России "специальные правила военного времени", которые будут выполнять "тихие группы незаметных людей".

"Ну, здесь пошел серьезный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "справедливости". Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", — написал в своем Телеграмме Медведев.

В то же время война и военное положение в РФ не объявлялись, а военные действия против Украины там называют "специальной военной операцией".

Следует также отметить, что пропутинский чиновник уточняет, кого в Кремле считают "предателями". Так, это те, кто "переметнулись к врагу и желают гибели своему Отечеству, в том числе и те, которые недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите".

Напомним, что перед новым годом Медведев решил дать в лучших традициях пропаганды свои абсурдные прогнозы на 2023 год. В частности, он предрекает "захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины", "создание Четвертого рейха на базе Германии и присоединившихся к ней сателлитов (Польша, страны Балтии, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и других маргиналов), "раздел Европы" и "гражданскую войну в США".

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