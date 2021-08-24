По случаю Дня Независимости Украины Зеленский вручил государственные награды

Государственные награды от президента получили выдающиеся украинцы.
Президент Владимир Зеленский в рамках официальных торжеств по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы вручил государственные награды ряду граждан.
Об этом во вторник, 24 августа, сообщает "Укринформ".
В частности, звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно присвоено Сергею Белоуса, звание Героя Украины с вручением Ордена "Золотая Звезда" посмертно — старшине Максиму Ридзаничу. Отличия получили из рук президента члены семей погибших защитников. Орден "Золотая Звезда" вручен полковнику Евгению Сидоренко.
За выдающиеся личные заслуги в развитии Украинского государства, музыкальной культуры и национальной идентичности, многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины с вручением Ордена Государства посмертно Назарию Яремчуку. Награда вручена его сыновьям.
Президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку Зеленский наградил Орденом Свободы, а украинского дипломата, первого министра иностранных дел Украины Анатолия Зленко Орденом князя Ярослава Мудрого I степени (посмертно).
Награжден Орденом Ярослава Мудрого пятой степени грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова — Орденом княгини Ольги первой степени, известный футболист, тренер национальной сборной Украины по футболу в 2016-2021 гг. Андрей Шевченко — орденом Ярослава Мудрого пятой степени, орденом княгини Ольги III степени — дирежер Оксана Лынив.
Также глава государства отметил наградой украинского певца Дмитрия Монатика и других известных граждан.
Напомним:
- 24 августа, в 30-ю годовщину независимости Украины, в центре Киева, на улицах Крещатик и Майдане Независимости, проходит праздничный парад Вооруженных сил Украины. Событие началось в 9:30, следить за парадом можно онлайн.