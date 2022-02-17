По соседству с Медведчуком: семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в Крыму по законам России

По соседству с Медведчуком: семья Шуфрича приобрела и зарегистрировала недвижимость в Крыму по законам России

В 2021 году на территории имения появилась охрана и табличка с надписью "частная собственность".

Журналисты-расследователи "Схем" выяснили, что семья нардепа от "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича признала юрисдикцию Кремля на украинском полуострове, приобретя имение и большой земельный участок в поселке Симеиз на южном берегу Крыма. Зарегистрировала семья свое недвижимое имущество по законам Российской Федерации.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Отмечается, журналисты выяснили, что незадолго до аннексии семья Шуфрича приобрела у Виктора Медведчука недостроенную виллу площадью 4500 квадратных метров на берегу моря по соседству с его имением в поселке Симеиз. В результате сделки купли-продажи этот объект был оформлен как собственность украинской компании Авто бизнес групп, основанной отцом Шуфрича и его помощником Виктором Сидоруком. В российском реестре недвижимости это имение и несколько земельных участков под ним с 2019 года числятся как собственность российской компании "Эстейт Холдинг Групп", основателями этой фирмы те же - отец народного депутата и его помощник.

Как говорится в расследовании, семья нардепа не только оформила по российским законам свою недвижимость, которую имела до аннексии, она расширяла свои владения уже после аннексии Крыма – приобретя по российским законам здесь еще больше имущества.

В комментарии Нестор Шуфрич подтвердил, что его семья владеет недвижимостью в Крыму, но о ее регистрации в юрисдикции РФ общаться не захотел. В то же время он заявил, что оформление имущества в Крыму по российским нормам "разрешено украинскими законами".

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