"По украинским меркам — 100% успех": Сикорский об эффективности польской ПВО во время российского нападения дронов

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью британскому The Guardian заявил, что во время последнего инцидента на территории страны было зафиксировано около 19 вражеских беспилотников. Часть из них сбила ПВО, другие не смогли достичь целей.

"Если оценивать это по украинским меркам, когда ежедневно на города идут десятки дронов, такой результат можно считать стопроцентным успехом", — подчеркнул дипломат.

Сикорский предположил, что дроны были умышленно снаряжены без взрывчатки. По его мнению, Кремль стремился проверить предел реагирования НАТО. В то же время он предупредил: в случае, если атака привела бы к гибели или ранениям, ответ Польши был бы «значительно жестче».

Министр также подтвердил, что Варшава будет более тесно сотрудничать с Киевом в противодействии дроновой угрозе. Польские военные уже получают тренировки и консультации от украинских операторов, у которых есть уникальный боевой опыт.

Инцидент с российскими беспилотниками на польской территории стал еще одним свидетельством того, что Москва пытается опробовать готовность НАТО. В то же время, эффективная работа польской ПВО доказала, что союзники способны оперативно реагировать на подобные угрозы.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

Как известно, в ночь на 10 сентября, во время массированной воздушной атаки на Украину в соседнюю Польшу залетели российские беспилотники.

В ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками НАТО начала новую военную операцию по защите своего восточного фланга.