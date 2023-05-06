По украинскому сценарию: Тайвань впервые получит от США оружие по ускоренной процедуре – СМИ

Такое решение позволит США обойти длительный процесс заключения контрактов и производства оружия.

Администрация президента США Джо Байдена готовит для Тайваня пакет вооружений стоимостью 500 миллионов долларов, используя механизм ускоренного предоставления оружия, применяемого для помощи Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Пакет помощи будет предусматривать отправку имеющихся запасов американского оружия и вспомогательного оборудования в рамках так называемого президентского полномочия по сокращению вооружений (Presidential Drawdown Authority).

Это позволит США обойти часто длительный процесс заключения контрактов и производства вооружений, который привел к задержкам в поставке оружия Тайваню уже на сумму 19 миллиардов долларов. Какое именно оружие Тайвань получит в новом пакете военной помощи, пока неизвестно.

В бюджете на 2023 год Конгресс США уполномочил Байдена использовать вооружение стоимостью до 1 миллиарда долларов из американских складов для помощи Тайваню. Пакет в 500 миллионов долларов станет первым использованием этих средств.

США и союзники все больше обеспокоены темпами военной модернизации Китая и считают, что власти НКНР хотят к 2027 году иметь силы, способные вторгнуться в Тайвань.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС направить Военно-морские силы в Тайвань.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявлял, что в 2027 году в Тайване может разразиться военный конфликт с Китаем.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что территория по обе стороны Тайваньского залива принадлежит КНР.

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