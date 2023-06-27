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По всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день – Зеленский

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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По всем направлениям у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что силы обороны продвинулись вперед по всем направлениям на фронте. / Фото: president.gov.ua

Президент Украины обратился к нации с традиционным выступлением.

Зеленский выступил с традиционным обращением к нации.

Об этом пишет сайт главы государства.

Текст обращения приводим без изменений.

  • Сегодня – фронт. Донбасс, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня во всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Я пожелал ребятам больше подобных дней.
  • Был в подразделениях «Хортицы», отличившихся в битве за Бахмут, героически отличившихся. Молодцы, воины! Потом – у наших морпехов, очень мощных, очень аккуратных. Спасибо, что стараетесь беречь жизнь наших воинов. Затем – «Таврия», Юг, фронт. Насыщенный день, много чувств. Имел честь наградить наших воинов, поблагодарить лично, пожать руку. Спасибо за все ваши слова поддержки, ребята! Спасибо за объятия – очень теплые – всем сегодня. И спасибо за ваши шевроны. Это очень почетно для меня, о каждом шевроне расскажу отдельно. Все наши воины – от солдата, матроса до генерала – молодцы!
  • Вручил две золотые звезды Героя Украины – капитану Олегу Оливе, командиру аэромобильной роты 81-й отдельной бригады ДШВ, и майору Сергею Дудину, заместителю командира батальона морпехов 35-й отдельной бригады. Поистине величественные люди, я благодарю вас!
  • Совещания с генералами. Зубаныч, Тарнавский, Содоль, Сырский. Несколько оперативных решений. Еще раз обсудили создание корпуса морской пехоты, все детали четкие, совершенно понятные: организация, тренировка, снабжение. Морскую пехоту и все элементы наших сил обороны крепим, это обязательно.
  • Вчера – переговоры с партнерами, в частности, с президентом Байденом, прежде всего о поставках оружия. И сегодня – где именно это оружие даст больше силы, больше защиты жизни украинцев. И приблизит нашу победу. Это главное. Вся наша земля будет свободной – абсолютно вся.
  • Я благодарю всех, кто сейчас в бою ради Украины, кто готовится к бою, кто на боевых задачах, на боевых постах. Все восстанавливающиеся после ранений. Все тренирующие наших воинов! Благодарю вас! Горжусь вами всеми! Слава вам, наши герои!
  • И вечная, светлая память всем, кто отдал свою жизнь за Украину, каждому и каждой!

Напомним, Резников объяснил, станет ли этот год переломным в войне с РФ.

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Дата публикации
Просмотры
233
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