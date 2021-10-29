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По заявлению "УДАРа Виталия Кличко" на нардепа Киву открыто уголовное производство за государственную измену

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По заявлению "УДАРа Виталия Кличко" на нардепа Киву открыто уголовное производство за государственную измену

УНИАН

В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "Государственная измена".

Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "УДАРа Виталия Кличко".

Соответствующее письмо поступило из Офиса Генерального прокурора к главе исполкома "УДАРа" Артуру Палатному, информирует сайт партии.

"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. Генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований", - говорится в письме.

Как сообщалось, официальное заявление от имени "УДАРа Виталия Кличко" об открытии соответствующего уголовного производства относительно поступка Кивы было направлено на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома партии Артура Палатного. "УДАР" просил правоохранительные органы начать досудебное расследование по совершению Ильей Кивой уголовного правонарушения, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины – "Государственная измена".

Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра, а также начать досудебное расследование указанного факта.

Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы
Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "УДАР Виталия Кличко".
Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы
Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "УДАР Виталия Кличко".

Ранее Артур Палатный заявил, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО – рассмотреть вопрос о наложении санкций на Киву.

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