"Победа дается такой высокой ценой": Зеленский наградил освобождавших Запорожскую область бойцов

В ходе рабочей поездки в Запорожскую область президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины на Мелитопольском направлении.

В командном пункте глава государства заслушал доклад командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадного генерала Александра Тарнавского.

Об этом пишет сайт главы государства.

Президенту доложили об общей оперативной ситуации на участке фронта, динамике продвижения по основным направлениям, а также о потребностях в некоторых видах вооружения.

Владимир Зеленский также вручил государственные награды бойцам, участвующим в деоккупации Запорожской области. Глава государства поблагодарил военных за службу и пожелал им победы над российским захватчиком.

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«Мы сегодня проехали сотни километров, были в разных точках, видели разные бригады, абсолютно героических людей. Различных, но в одинаковых целях – это победа нашего государства над россиянами. Я всем вам от души этого желаю. К сожалению, победа дается столь высокой ценой», – сказал президент.

Собравшиеся почтили минутой молчания память всех героев, отдавших свои жизни в боях за Украину.

Напомним, США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине.

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