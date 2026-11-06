Победа демократов в Конгрессе может помочь Украине: какое "оружие" готовят против Трампа

Демократы в Конгрессе получили инструменты давления на президента

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Победа Демократической партии на промежуточных выборах в США может изменить расклад сил в Вашингтоне и повлиять на дальнейшую поддержку Украины. Представители демократов уже заявили, что после начала работы нового Конгресса в январе 2027 года, усиление помощи Киеву станет одним из главных приоритетов.

Об этом сообщает Reuters.

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По итогам выборов демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей. В то же время в части округов подсчет голосов продолжается. По оценке Reuters, демократы могут наконец получить до 56 мест в 100-местном Сенате и около 260 мандатов в Палате представителей.

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Как демократы могут восстановить помощь Украине

Заметное усиление поддержки Украины демократы планируют продвигать по законодательным инициативам. В частности, они могут включать положения о военной помощи Киеву и усиление санкций против России в отношении крупных законопроектов, которые Конгресс должен принимать ежегодно.

Речь идет, в частности, о законе о национальной обороне, определяющем политику Пентагона, а также бюджетные документы, без принятия которых правительство не сможет полноценно работать.

Сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, один из основателей сенатского украинского кокуса, заявил Reuters, что администрация Трампа уклоняется от обязательств по финансированию помощи Украине.

«Администрация Трампа не спешит брать на себя обязательства по этим жизненно важным средствам для Украины, и чем быстрее это изменится, тем лучше. Если он будет и дальше действовать таким образом, нам придется искать другие способы заставить его соблюдать законы и Конституцию», — сказал Дурбин.

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что результаты американских выборов помогут получить больше поддержки. В среду 4 ноября он заявил немецкому телеканалу ZDF, что демократы четко высказываются в пользу помощи Украине, хотя Киев ценит и поддержку республиканцев.

Смогут ли демократы преодолеть вето Трампа

Несмотря на большинство в обеих палатах, демократы не смогут автоматически принимать какие-либо законы. Президент США имеет право наложить вето на законопроект, а для его преодоления нужны голоса двух третей членов Палаты представителей и Сената.

Трамп ранее предупреждал, что станет «мистером вето», если демократы попытаются продвигать законодательные инициативы, которые ему не нравятся. Однако масштаб победы может облегчить поиск республиканцев, готовых поддержать отдельные решения. В прошлом десятки представителей Республиканской партии проголосовали вместе с демократами за помощь Украине.

Кроме законодательства новое большинство получит другие инструменты влияния на администрацию. Демократы смогут проводить слушания и расследования, блокировать утверждение кандидатур Трампа на государственные должности, а также использовать контроль над бюджетными расходами для ограничения возможностей отдельных ведомств.

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В то же время, президент сохраняет широкие полномочия во внешней политике и ранее неоднократно действовал без поддержки Конгресса. В частности, Трамп откладывал или блокировал ранее одобренную помощь Украине, а также приостанавливал действие санкций против России после их принятия законодателями.

Почему победа демократов важна для Украины

Аналитики предостерегают от чрезмерных ожиданий. Бывший американский чиновник Прайс Флойд считает, что Трамп может и дальше игнорировать позицию Конгресса, учитывая собственные политические цели и желание оставить после себя наследие президентства.

В то же время глава Украинского форума британского Королевского института международных отношений Chatham House Ориссия Луцевич считает, что усиление демократов может ограничить стремление американского президента к сближению с Россией. По ее словам, такой курс не пользуется популярностью ни среди американской общественности, ни среди влиятельных республиканцев.

Посол Украины в США Денис Сеник отметил, что Киев заинтересован в сохранении двухпартийной поддержки в обеих палатах Конгресса. Он приветствовал любые инициативы, которые могут помочь сохранить жизнь украинцев.

Однако скорых изменений ожидать не стоит: новый состав Конгресса начнет работу только в январе 2027 года. До этого Украина будет продолжать переживать российские удары по энергетической инфраструктуре и готовиться к сложной зиме. В то же время, на следующей неделе должны возобновиться трехсторонние переговоры Украины, США и России, которые не проводились несколько месяцев.

США и Украина — последние новости о помощи и политике Вашингтона

Еще до выборов американские законодатели из обеих партий требовали от администрации Трампа гарантировать Украине бесперебойный доступ к спутниковым системам Starlink и Starshield. В Конгрессе отмечали критическое значение этих технологий для обороны страны и призвали Белый дом принять два важных для Киева решения.

В то же время, победа демократов на промежуточных выборах еще до голосования рассматривалась как возможность изменить политику Вашингтона в отношении Киева. Аналитики объясняли, что новое большинство может ослабить рычаги влияния Трампа и способствовать восстановлению военной помощи Украине.

Отдельным поводом для критики американского президента стало его решение приостановить действие санкций против российской экономики, ранее поддержанных законодателями обеих партий. В Конгрессе выразили возмущение, однако возможности быстро отменить президентское решение оказались ограниченными, поэтому законодатели не смогли оперативно ответить Трампу.

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