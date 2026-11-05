Победа демократов в США: Зеленский объяснил, что это означает для Киева

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что победа Демократической партии на выборах в Конгресс США усилит поддержку Киева.

Об этом глава государства заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

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«У нас есть двухпартийная поддержка, поддержка со стороны обеих партий. Я также признателен республиканцам, но демократы очень четко заявляют о поддержке Украины и оказании ей помощи», — сказал он.

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Президент выразил надежду на возобновление более тесных связей между Америкой и Европой, которые, по его словам, в последние годы «слегка ослабли». Впрочем, без трансатлантического единства, подчеркнул Зеленсткий, гораздо сложнее противостоять Кремлю.

По мнению Зеленского, если демократы усилят позиции в Конгрессе и будут выступать за масштабную помощь Украине, то это должно российскому диктатору Владимиру Путину задуматься над прекращением войны.

«Путин тогда задумается, имеет ли смысл продолжать борьбу, продолжать войну, если растет поддержка», — заявил президент.

Выборы в США — последние новости

Отметим, что Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Демократическая партия может вынести на голосование новую помощь Украине. Помощники демократов называют поддержку Киева одним из приоритетов. Кроме того, они еще могут попытаться заблокировать планы Дональда Трампа по возвращению российского дизельного топлива на мировой рынок.

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Напомним, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса. По последним данным, демократы получают контроль над 53 местами в Сенате, тогда как у республиканцев — 42.

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