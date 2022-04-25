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Победа Макрона на выборах во Франции и взрывы в российском Брянске: главные новости ночи 25 апреля 2022

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Победа Макрона на выборах во Франции и взрывы в российском Брянске: главные новости ночи 25 апреля 2022

Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Главные новости ночи 25 апреля 2022:

  • По итогам обработки 100% голосов избирателей нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов, опережая свою конкурентку Марин Ле Пен на 17,1%. Читать дальше –>
  • Несколько взрывов прогремело в русском Брянске. Российские очевидцы происшествия делятся кадрами пожаров в соцсетях. Читать дальше –>
  • Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины анализирует гитлеровскую и путинскую пропаганду. Читать дальше –>
  • Количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, составляет 5 186 744 человека. Читать дальше –>
  • В Минцифре собрали 5 наиболее распространенных вопросов об услуге для внутренне перемещенных лиц в "Действии", которые ставят украинцы в соцсетях. Читать дальше –>

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