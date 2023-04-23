Кулеба рассказал, зачем Россия продолжает войну против Украины

Россия продолжает войну против Украины с целью убить как можно больше людей и захватить новые территории, считает Дмитрий Кулеба.

Политики из разных частей мира, постоянно призывающие к переговорам между Украиной и Россией, забывают об одном факте — Кремль не показывает никакой готовности к завершению войны.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в свои статьи для немецкого издания Die Welt.

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Министр заявил, что Россия продолжает войну против Украины с целью убить как можно больше людей и захватить новые территории. Это непохоже на желание вести мирные переговоры.

"Ни одна страна в мире не стремится к миру больше, чем Украина. Но мы также знаем, что настоящий мир должен быть справедливым и длительным", – заявил он.

Он отметил, что в Киеве изучают и приветствуют все предложения по миру, в которых уважается территориальная целостность Украины.

"Не будет настоящего мира ни для Украины, ни для остального мира, если Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, будущее евроатлантической безопасности разрешается на поле боя в Украине.

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"Если мы ошибемся сейчас и решим наградить Путина за его агрессию в любой форме вместо того, чтобы победить его как урок для всех других потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу", – считает министр.

"Настоящий мир – это восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – это безопасная родина для крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир – это корабли с зерном, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир – это мир, объединенный верховенством международного права. Это то, за что мы боремся – не только за победу в войне, но и за настоящий, долговременный мир», – пояснил он.

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что главной целью развернутой Россией войны является ликвидация Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в большинстве заявлений о "мирном" урегулировании войны Украине предлагают согласиться на ультиматум и требования России. Однако Украина не пойдет на такое решение.

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