Победа, поражение или тупик: The Guardian назвала 5 сценариев окончания войны в Украине

По мнению журналистов, кроме мощных наступлений, которые планируют осуществить как РФ, так и Украина, война может перейти в "замороженную" фазу.

Британская газета The Guardian назвала пять сценариев окончания войны России против Украины

Перевод статьи приводит ТСН.ua.

Россия проводит наступление

Россия достигает прорыва на востоке – либо до того, как Украина получит западное вооружение через несколько недель, либо после того, как украинское контрнаступление терпит неудачу. Ключевым преимуществом захватчиков является количество имеющихся войск – около 300 тыс., почти все они уже находятся в Украине.

Некоторые украинские эксперты опасаются, что Россия "клешнями" может оцепить Донбасс и восток от Сум на севере до Великой Новоселки на юге. Это позволит Кремлю оккупировать большую часть четырех украинских областей, на территорию которых она вторглась ранее. На этом этапе Россия может призвать к прекращению огня, чтобы сохранить то, что у нее есть, и начать оборонную кампанию, чтобы консолидировать свою разбитую армию.

Однако трудно представить, что Россия нанесет удар далеко на запад, учитывая крайне медленное продвижение вокруг Бахмута и катастрофическую попытку захвата Угледара. По оценкам западной разведки, Россия теряет 1 000 человек в день.

Есть предположение, что Кремль будет пытаться провести новую волну мобилизации, и еще одна обеспокоенность состоит в том, что Пекин может начать тайно поставлять России оружие.

Наступление Украины

Украина собирает силы из более чем 100 западных танков Leopard 1 и 2, а также других танков и такого же количества бронемашин, которые она надеется использовать, когда придет весеннее бездорожье, чтобы прорвать оборонительные линии окупантов.

Очевидная стратегия состоит в том, чтобы попытаться разорвать автомобильный и железнодорожный коридор, соединяющий собственно Россию с оккупированным Крымом, таким образом отрезав полуостров, наступая на Мелитополь или Бердянск.

Совместив это с новой атакой на отремонтированный Керченский мост, Крым станет все более изолированным и уязвимым.

Есть надежда, что такая демонстрация военной силы может вынудить Россию сесть за стол переговоров, но воинственная речь Владимира Путина на этой неделе вряд ли свидетельствует о том, что он готов в ближайшее время пойти на компромисс.

В действительности, если Украина собирается вытеснить Россию со всей оккупированной территории, ей, вероятно, понадобятся еще несколько наступательных действий, по меньшей мере, в течение многих месяцев, а также кардинальное изменение мышления Кремля.

Беспокойство вызывает то, что даже это слишком оптимистично, хотя именно такую стратегию западные лидеры, кажется, представляют общественности.

"Есть реальная проблема в том, что мы можем быть чрезмерно поощрены первыми успехами Украины в контратаках в прошлом году", – сказал Джеймс Никси, эксперт по России в аналитическом центре Chatham House.

Патовая ситуация

Долгожданное контрнаступление Украины весной и летом было не столь успешным, как хотелось бы, отчасти из-за того, что Запад не смог обеспечить ее достаточным количеством вооружений. Результатом является затяжная борьба, интенсивность которой постепенно снижается, поскольку у россиян заканчиваются боеприпасы, а поставки в Украину ослабевают.

Тогда на Киев усилится давление, чтобы принудить его к переговорам – не обязательно со стороны Запада, но, возможно, по инициативе Китая. Однако Украина вряд ли официально уступит любую территорию, учитывая народную поддержку в сопротивлении российскому вторжению.

Поэтому более вероятным конечным пунктом здесь не мир, достигнутый путем переговоров, а скорее конфликт, сосредоточенный вокруг линий контроля.

"В итоге вы получите нечто среднее между замороженным конфликтом и вечной войной, в которой ни у одной из сторон нет ни энергии, ни экономики, чтобы победить", – сказал Никси.

Это будет похоже на ситуацию после первого российского вторжения в Украину в 2014 году – но на этот раз Запад останется один на один с непримиримым, крупным враждебным игроком в лице Москвы. Между тем, Украине понадобятся годы западной поддержки, чтобы обеспечить стабильность ее восточной границы.

Истощение Запада

Россия надеется, что ей удастся втянуть Запад в длительную прокси-войну, которая истощает страны сначала в военном, а затем и в политическом плане. Это было бы отражением случившегося в Афганистане, когда через 20 лет США вывели войска, вернув его Талибану.

Западные страны демонстрируют единство в желании помочь Украине вытеснить Россию. Но если Джо Байден терпит поражение на президентских выборах в США в 2024 году от Дональда Трампа или другого кандидата-изоляциониста, это может задать серьезные вопросы для военных усилий Украины.

По данным Кильского института мировой экономики, США предоставили Украине 44 млрд евро (46 млрд долларов) военной поддержки, а Европа (включая Великобританию) – 18,7 млрд евро.

Смена руководства

Войны часто заканчиваются непредсказуемо, а неспособность достичь ожидаемых побед часто приводит к внезапному изменению правительства.

Что касается России, то Никси сказал: "Путин, вероятно, находится в самом рискованном положении, в котором он когда-либо находился", но добавил, что контроль президента РФ над Кремлем и страной все равно остается сильным. Даже если бы Путин неожиданно был свергнут, далеко не очевидно, что любой другой преемник захочет уйти из Украины.

Чем дольше война в Украине будет продолжаться без результатов, тем больше вероятность того, что произойдет что-то неожиданное – с обеих сторон.

Ранее ТСН.ua собрал ответы экспертов, дипломатов и военных по поводу того, как закончится война с Россией.

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