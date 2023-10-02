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Победа пророссийской партии в Словакии: Кулеба прокомментировал результаты выборов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Победа пророссийской партии в Словакии: Кулеба прокомментировал результаты выборов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Победитель выборов уже успел заявить, что Словакия имеет "большие проблемы", чем помощь Украине.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не спешить с выводами о влиянии парламентских выборов в Словакии, на которой предварительно победила пророссийская партия "Курс – социальная демократия" (Smer-SD), на Украину.

Об этом он сказал в Киеве в понедельник, 2 октября, во время совместного брифинга вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Украинский дипломат призвал дождаться формирования коалиции.

"Мы уважаем выбор словацкого народа. Но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии. И после этого, глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", — прокомментировал Кулеба.

Напомним, в Словакии на выборах, по предварительным подсчетам голосов, победу одержала антиукраинская партия экс-премьера Роберта Фицо. Он уже успел заявить, что его страна испытывает "большие проблемы", чем помощь Украине.

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Дата публикации
Просмотры
2794
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