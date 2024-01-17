Победа РФ и война с НАТО: Зеленский назвал угрозы в случае затягивания помощи для Украины

Президент предостерег, что в случае поражения Украины начнется война РФ с НАТО и Путин этого реально хочет.

Затягивание с помощью для Украины – это "страшный эксперимент", который может привести к большому кризису для всей Европы. Без помощи США и ЕС Украина будет слабее и "это будет возможность для России захватить нас".

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в Давосе, подводя итоги встреч и дискуссий там.

Зеленский призвал "не экспериментировать" с затягиванием помощи для Украины.

Помощь для Украины – это безопасность для всего европейского континента

"Я бы не советовал нам всем экспериментировать. Потому что это страшный эксперимент – затягивать с той или иной помощью. Проблема иногда в том, что мы называем помощь "помощью". Потому что не все, к сожалению, осознают, что это безопасность не только Украины. Да, в большинстве своем — украинских людей. Но это и безопасность европейского континента, и будет иметь влияние безусловно на безопасность всех континентов", — заверил украинский президент.

Он отметил, что без западной помощи у Украины на фронте может возникнуть дефицит артиллерии, зенитных ракет для ПВО. В этой связи есть риск, что Силы обороны не смогут отражать российские атаки баллистическими ракетами по Украине.

"Будет большое количество убийств и большое количество раненых людей. Вот вам и все", – предупредил Зеленский.

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Он сообщил, что благодаря системам ПВО, в том числе очень дорогим, в Украине в этом году нет блэкаута. В домах украинцев, в больницах, детсадах и школах есть тепло и вода.

Россия может захватить Украину в случае задержки помощи

Глава государства описал, к чему приведет задержка помощи для Украины.

"Что же произойдет? Произойдет большой кризис. Сейчас война, а будет большой кризис для всей Европы. Почему? Потому что без помощи США, Европейского Союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас", – пояснил Зеленский.

Он также отметил, что в случае поражения Украины вспыхнет война НАТО с Россией. По мнению президента, глава Кремля Владимир Путин этого реально хочет.

К слову, 16 января Зеленский в Давосе также заявил, что Россия представляет угрозу не только Украине, но и всему миру. Поэтому лучше всего покончить с Путиным и его агрессией сейчас на территории Украины.

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