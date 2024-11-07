Победа Трампа на выборах: как она повлияет на Украину, Ближний Восток и Китай

Победа Дональда Трампа на президентских выборах имеет серьезные последствия для глобальной политики, в частности, для ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и в отношениях с Китаем.

Об этом сообщило издание Business standard.

Что значит победа Трампа для Украины

В вопросе войны в Украине Трамп, вероятно, будет пытаться добиться прекращения огня. Это может предполагать признание территориальных достижений России, включая аннексию Крыма и территорий, захваченных после вторжения в 2022 году.

Также существует вероятность, что Трамп будет поддерживать требования Путина об отказе от членства Украины в НАТО. Трамп может снова угрожать выходом из НАТО, чтобы заставить Европу согласиться на соглашение с Россией.

"Также вероятно, что Трамп примет требования российского президента Владимира Путина по предотвращению будущего членства Украины в НАТО. Учитывая хорошо известную неприязнь Трампа к НАТО, это также будет важным давлением на европейских союзников Киева", — говорится в материале.

Как повлияет победа Трампа на Ближний Восток

Дональд Трамп, известный как откровенный союзник Израиля и Саудовской Аравии, в случае своего возвращения к власти может усилить поддержку этих стран, заняв еще более жесткую позицию по отношению к Ирану. Это созвучно с приоритетами израильского премьера Биньямина Нетаньяху, стремящегося уничтожить влияние Ирана на Ближнем Востоке, включая такие группировки, как ХАМАС, Хезболла и хуситы в Йемене.

Избрание Трампа может укрепить позиции Нетаньяху для радикальных действий. Это в свою очередь может повлиять на отношения Трампа с Владимиром Путиным, который все больше зависит от поддержки Ирана в войне в Украине. Трамп, вероятно, будет использовать свои рычаги влияния на Нетаньяху как часть будущей стратегии в переговорах с Путиным по Украине.

Что значит победа Трампа для отношений с Китаем

Отношения США с Китаем, вероятно, будут оставаться стабильными. Администрация Байдена продолжает поддерживать стратегии, начатые Трампом, в частности в сфере торговых тарифов, нацеленных на Китай. Однако в случае возвращения Трампа в Белый дом можно ожидать усиления этих мер.

"Белый дом Трампа, вероятно, повысит импортные пошлины, и он много говорил об их использовании для нацеливания на Китай. Но Трамп также, вероятно, будет открыт к прагматическим соглашениям с президентом Китая Си Цзиньпином", — говорится в статье.

Также Трамп неоднократно заявлял о своем прохладном отношении к обязательствам США относительно Тайваня и азиатских союзников, таких как Филиппины и Южная Корея.

Во время первого срока президентства Дональд Трамп неоднократно демонстрировал готовность к эскалации конфликта. Вероятность новой эскалации со стороны Пхеньяна не исключена, а поведение Трампа открывает возможность для стратегических соглашений, в которых Северная Корея может стать частью более широкого договора с Россией. Такое сближение Москвы и Пхеньяна создает дополнительное давление на Китай, обеспокоенное ростом их связей. Трамп может использовать это как рычаг воздействия на Пекин.

Напомним, эксперт назвал наиболее вероятные сценарии, как и когда Трамп может завершить войну в Украине.

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