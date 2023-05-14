Победа Украины – это не только освобождение всех оккупированных территорий, но и справедливые приговоры всем убийцам – Зеленский

Победа для Украины – это не только освобождение от российских окупантов всех своих территорий, но и привлечение к справедливой ответственности всех виновных в преступлении агрессии против украинского государства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью представителям итальянских СМИ во время официального визита в Италию, – пишет Офис президента.

Отвечая на вопрос, глава украинского государства отметил, что одной только деоккупации украинских территорий будет недостаточно для тех наших граждан, которые на войне потеряли своих детей.

«Я знаю людей, которые говорили, обращаясь ко мне – я награждал их детей посмертно… Они говорили: «Мы вас очень просим: не только наша родная земля. Не простите. Те, кто отдавал приказы, должны ответить. Мы хотим суда. Нам мало божьего суда – мы хотим реальной справедливости. Мы требуем его, мы не сможем заснуть». Это старики, которые хоронили своих молодых детей, которые пошли на войну и погибли ради государства», – рассказал он.

Поэтому, по словам Владимира Зеленского, и для этих людей, и для него как президента Украины победа – это не только возвращение территорий.

«Мы – цивилизованное государство и хотим мира, но справедливого мира. И справедливых, честных приговоров убийцам», – подчеркнул президент.

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Он также отметил, что агрессия со стороны РФ может быть разной – не только в виде ракет, но и шантажа, в том числе энергетического. Глава государства выразил оговорку, что в случае проигрыша Украины в войне российская агрессия пойдет дальше и распространится на страны НАТО и Европейского Союза, и тогда обществам европейских государств придется отправлять своих детей, родителей на войну.

«Я готов к прагматичному разговору. Я считаю, ваше общество должно быть готово и должно знать: лучше помогать Украине», – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее Зеленский напомнил, что Трамп не завершил войну в Украине, когда был президентом. Мол, вопрос войны никто не решил, поэтому российский диктатор Путин решил, что он может поработать со странами и пойти дальше.

Также глава украинского государства заявил, что скоро будут первые важные шаги по контрнаступлению. Вместе с тем, президент подчеркнул, что его откровенность в вопросе о конкретном месте и начале контрнаступления не будет помогать Украине, а наоборот — будет мешать.

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