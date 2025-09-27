Победа возможна: кто убедил Трампа, что Украина способна вернуть все свои земли

Встреча Трампа с королем Чарльзем оказалась очень важной для его позиции относительно войны в Украине / © Getty Images

Король Великобритании Чарльз III сыграл ключевую роль в том, чтобы убедить президента США Дональда Трампа в способности Украины выиграть войну против России. Это подтвердил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, после того как Трамп резко изменил свою риторику по поводу войны.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Роль монарха в «развороте» Трампа

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН Трамп заявил, что Украина способна вернуть все свои земли, оккупированные россиянами с 2014 года. Этот комментарий стал значительным отступлением от его предварительных заявлений о том, что Украина должна уступить территории для прекращения войны.

На вопрос, изменила ли украинская делегация мнение Трампа, Андрей Ермак отметил вклад монарха.

«Я хотел бы вспомнить, что это был отличный визит президента Трампа в Соединенное Королевство, и я знаю позицию Его Величества, позицию премьер-министра Стармера и людей, с которыми встречался президент Трамп… это было очень важно», — сказал Ермак.

Дипломатические источники издания предполагают, что смена взглядов Трампа вскоре после разговора с королем не была случайностью. Считается, что монарх обсуждал войну на Украине во время частных встреч с президентом США.

«Тирания снова угрожает Европе»

Во время государственного банкета в честь Трампа Король Чарльз III произнес речь, отмеченную политическим тоном и четкой поддержкой Украины.

«У наших стран теснейшие отношения в области обороны, безопасности и разведки… Сегодня, когда тирания снова угрожает Европе, мы и наши союзники стоим вместе на поддержку Украины, чтобы сдержать агрессию и обеспечить мир», — заявил монарх, обращаясь к американскому президенту.

Руководитель Офиса президента Украины также добавил, что во время встречи с Трампом Владимир Зеленский просил предоставить Украине ракеты Tomahawk, которые могут поражать цели до Москвы, что могло бы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Ермак подтвердил, что в вопросе поставки оружия, «которое очень важно для Украины», они «впервые услышали очень открытую и позитивную позицию, которой никогда раньше не имели».

Марко Рубио, государственный секретарь США, сообщил европейским коллегам, что изменение тона Трампа следует воспринимать «как можно положительнее». Он также передал, что Трамп «действительно взбешен» на Путина за то, что тот игнорирует его попытки прекратить войну.

Напомним, СМИ высказывают еще одну причину «разворота» Трампа в отношении России и Украины. По некоторым данным, изменить свою позицию Трампа заставила информация разведки США о том, что Россия несет «чрезвычайно высокий уровень потерь» на фронте, а ее экономика демонстрирует спад из-за падения нефтяных доходов.