"Победили нацистов – победим и рашистов!": украинский институт нацпамяти опровергает мифы о Второй мировой войне

До памятных дат Украинский институт национальной памяти продолжает видеопроект «Война и миф».

8 и 9 мая Украина отметит День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщает украинский институт национальной памяти.

"Восьмой год подряд Украина на государственном уровне последовательно внедряет европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Мы чествуем всех борцов с нацизмом и всех жертв этого самого кровавого конфликта в истории человечества. В то же время для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над проигравшими, а есть напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма", — читаем в сообщении.

uinp.gov.ua

В этом году Украина отмечает 8–9 мая в условиях полномасштабной военной агрессии России, которая посягает на нашу независимость и территориальную целостность, само существование украинцев, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе. Для украинцев противостояние российской агрессии – это борьба за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа, ради достижения цели не гнушающегося ни военными преступлениями, ни преступлениями против человечества. В 1939–1945 годах врагом были нацисты, а сегодня это рашисты – русская версия имперского национализма и фашизма. Поэтому традиционный лозунг этих памятных дней «Помним – побеждаем!» в этом году на государственном уровне несколько видоизменено и звучит так: «Победили нацистов – победим и рашистов!».

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До памятных дат Украинский институт национальной памяти продолжает видеопроект «Война и миф», развенчивающий самые распространенные советские и российские мифы о Второй мировой войне и Дне победы.

"Нынешнюю информационную кампанию институт начинает новым роликом, опровергающим миф, что западная помощь по программе ленд-лиза была незначительной, и Советский Союз мог победить в войне с гитлеровской Германией и без помощи союзников. На самом деле поддержка СССР по программе «ленд-лиз» одним из решающих факторов победы. Союз получал ее уже с осени 1941. Помощь союзников сыграла решающую роль в битве за Москву. А знаменитые летчики-асы Красной армии, как Александр Покрышкин или Амет-Хан Султан, летали на американских самолетах. Сегодня тема ленд-лиза снова актуальна для Украины, только теперь для отражения российской агрессии", — говорится в сообщении.

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