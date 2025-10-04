Победитель выборов в Чехии озвучил свою позицию по Украине

Андрей Бабиш / © Associated Press

Лидер партии ANO, которая одержала победу на парламентских выборах в Чехии, миллиардер и экс-премьер-министр страны Андрей Бабиш высказал свою позицию относительно военной помощи Украине и ответил, поддерживает ли вступление нашей страны в Евросоюз.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту «Суспільного».

Бабиш заверил, что поддерживает территориальную целостность Украины еще с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым. Однако он считает, что помощь со стороны Чехии должна происходить через Евросоюз.

«ЕС помогает Украине, и это предусмотрено в следующем европейском бюджете. Мы платим много денег в европейский бюджет, и таким образом мы будем продолжать помогать», — сказал он.

По словам победителя парламентских выборов, который имеет значительные шансы вновь возглавить правительство Чехии, чешская инициатива по поставкам боеприпасов для ВСУ должна перейти под опеку НАТО.

«Должно быть прозрачно, и если будет война, никто не должен зарабатывать деньги через войну. Мы должны быть организованы НАТО», — сказал Андрей Бабиш.

Вероятный глава чешского правительства добавил, что пока не закончилась война, нецелесообразно обсуждать вступление Украины в Евросоюз.

Как показали результаты выборов, партия ANO не получила большинства в парламенте, поэтому ей для формирования правительства понадобятся другие партии. Вероятно, партия Бабиша будет заручаться поддержкой правой партии Motoriste Sobe («Автомобилисты»), выступающей против политики «зеленых» в ЕС, и ультраправой, антиевропейской и антинатовской партии «Свобода и прямая демократия» (SPD).

После победы своей партии на выборах 4 октября Андрей Бабиш отверг обвинения в том, что его победа сделает Чехию менее надежным партнером Европейского Союза и НАТО.

«Мы хотим спасти Европу… и мы явно проевропейские и пронатовские», — сказал Бабиш журналистам.

Напомним, президент Чехии Петер Павел заявил, что от результатов парламентских выборов зависит свобода, безопасность и экономическое благосостояние Чехии.