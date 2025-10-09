Победитель выборов в Чехии пообщался с Зеленским: о чем говорили

Андрей Бабиш / © Associated Press

Реклама

Лидер популистской партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии, Андрей Бабиш пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и начал переговоры о формировании коалиции с правыми партиями, которые обещают меньшую поддержку Киева.

Об этом сообщает Reuters.

Популистская партия Бабиша ANO во время избирательной кампании пообещала прекратить схему поставок боеприпасов для Украины, которую возглавляет Чехия и финансирует Запад. Бабиш заявил, что его правительство не будет выделять никаких национальных средств на помощь Киеву в поставках оружия.

Реклама

Бабиш, который был премьер-министром в 2017-2021 годах, ведет коалиционные переговоры с правой партией «Мотористы» и ультраправой, антиевропейской и антинатовской партией «Свобода и прямая демократия» (SPD), которая выступает против помощи Украине, даже для беженцев.

«Я рад, что он связался со мной и описал текущую ситуацию. Мы договорились, что если все будет хорошо, я посещу Украину в следующем году», — сообщил Бабиш на платформе X после разговора с Зеленским.

Других подробностей разговора он не привел.

Президент Зеленский в своем сообщении в соцсети X заявил, что Украина ценит свое стратегическое партнерство с Чешской Республикой и ее поддержку украинцев.

Реклама

«Мы работаем над тем, чтобы сделать сотрудничество между нашими странами более продуктивным», — написал он.

Правоцентристское правительство премьер-министра Петера Фиалы, которое уходит в отставку, посылало танки и военную помощь Украине сразу после того, как Россия вторглась в страну в 2022 году. Кроме того, сотни тысяч украинцев переехали в Чешскую Республику, чтобы бежать от войны.

Напомним, президент Чехии Петр Павел ранее предостерегал, что прекращение «снарядной инициативы» повредит репутации Чехии и увеличит потери в Украине.