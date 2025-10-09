- Дата публикации
Победитель выборов в Чехии пообщался с Зеленским: о чем говорили
Андрей Бабиш, который является главным претендентом на должность главы правительства Чехии, выразил свое удовлетворение тем, что президент Украины описал ему текущую ситуацию.
Лидер популистской партии ANO, которая победила на парламентских выборах в Чехии, Андрей Бабиш пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и начал переговоры о формировании коалиции с правыми партиями, которые обещают меньшую поддержку Киева.
Об этом сообщает Reuters.
Популистская партия Бабиша ANO во время избирательной кампании пообещала прекратить схему поставок боеприпасов для Украины, которую возглавляет Чехия и финансирует Запад. Бабиш заявил, что его правительство не будет выделять никаких национальных средств на помощь Киеву в поставках оружия.
Бабиш, который был премьер-министром в 2017-2021 годах, ведет коалиционные переговоры с правой партией «Мотористы» и ультраправой, антиевропейской и антинатовской партией «Свобода и прямая демократия» (SPD), которая выступает против помощи Украине, даже для беженцев.
«Я рад, что он связался со мной и описал текущую ситуацию. Мы договорились, что если все будет хорошо, я посещу Украину в следующем году», — сообщил Бабиш на платформе X после разговора с Зеленским.
Других подробностей разговора он не привел.
Президент Зеленский в своем сообщении в соцсети X заявил, что Украина ценит свое стратегическое партнерство с Чешской Республикой и ее поддержку украинцев.
«Мы работаем над тем, чтобы сделать сотрудничество между нашими странами более продуктивным», — написал он.
Правоцентристское правительство премьер-министра Петера Фиалы, которое уходит в отставку, посылало танки и военную помощь Украине сразу после того, как Россия вторглась в страну в 2022 году. Кроме того, сотни тысяч украинцев переехали в Чешскую Республику, чтобы бежать от войны.
Напомним, президент Чехии Петр Павел ранее предостерегал, что прекращение «снарядной инициативы» повредит репутации Чехии и увеличит потери в Украине.