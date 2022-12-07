Поблагодарил за мужество и вручил награды: Зеленский побывал в медучреждении, где лечатся раненые украинские военные

По возвращении с востока президент Украины посетил раненых защитников в одном из медучреждений Киева

По возвращении из рабочей поездки в Донецкую и Харьковскую области президент Владимир Зеленский посетил раненых защитников, которые находятся на лечении в одном из медицинских учреждений города Киева, и поздравил их с Днем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает сайт главы страны.

Глава государства пообщался с бойцами, проходящими лечение и реабилитацию после ранений, поинтересовался их самочувствием и условиями пребывания в медучреждении, а также воинами.

«Приветствую вас с Днем Вооруженных Сил Украины. Спасибо за вашу службу. И самое главное – скорее поправляйтесь», – отметил Владимир Зеленский, обращаясь к защитникам.

Президент поблагодарил военных за мужество и стойкость в борьбе с врагом и вручил им государственные награды. В частности, защитники были отмечены орденами Богдана Хмельницкого II и III степени, орденами «За мужество» III степени.

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Война России против Украины

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил ВСУ с праздником и рассказал о визитах в Донецкую и Харьковскую области. В частности, на Харьковщине он вручил награды участвовавшим в освобождении региона бойцам, которые продолжают выгонять оккупантов из Украины.

Добавим, что ранее украинский лидер Зеленский заявил, что перед войной западные страны не предоставили никаких данных о наступлении россиян. Также глава государства подчеркнул, что Украина должна освободить все свои территории, иначе в будущем война повторится снова.

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