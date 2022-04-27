Побывав у Путина, генсек ООН прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Побывав у Путина, генсек ООН прибыл в Киев на встречу с Зеленским

Генсек ООН Антониу Гуттереш прибыл 27 апреля в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров о гуманитарной помощи.

Гуттереш подчеркнул, что война в Украине должна закончится как можно скорее.

Об этом генсек ООН написал в Сети.

Также читайте Путин встретился с генсеком ООН и цинично ответил на обвинения во вторжении в Украину

"Мы продолжаем нашу работу по расширению гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации гражданских из зон конфликта. Чем быстрее закончится война – тем лучше для Украины, России и мира", – говорится в сообщении.

Напомним, 26 апреля Гутерреш встретился с президентом России Владимиром Путиным. После встречи на официальном сайте ООН сообщили о принципиальном согласии президента РФ на участие организации вместе с Красным Крестом в эвакуации гражданских из "Азовстали" в Мариуполе.

Однако уже 27 апреля спикер президента РФ Дмитрий Песков опроверг такую договоренность.

Ирина Верещук обратилась в ООН с призывом спасти людей из Мариуполя (на жестовом языке)

Читайте также: