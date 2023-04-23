Почаевскую лавру проверят: Минкульт создал комиссию

Министерство культуры и информационной политики проверит использование УПЦ МП объектов Почаевской лавры.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире национального телемарафона.
По его словам, комиссия создана не только в Почаевской лавре, но и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов этого заповедника.
Работы в Почаевской лавре работа только начинается.
"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть отношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде относительно того, почему нас не допускают в этот храм", – уточнил Ткаченко.
Напомним, что в Киево-Печерской лавре охрана УПЦ МП повредила деревянную дверь XVIII века. Их использовали как мишень для бросания ножей.
Между тем , комиссия Министерства культуры составила протокол о неудовлетворительном состоянии помещений Киево-Печерской лавры, а полиция проверяет все вещи, которые представители УПЦ Московского патриархата вывозят с территории государственного заповедника.
Комиссия Минкульта в середине апреля начала проверку в Киево-Печерской лавре после расторжения договора аренды с УПЦ МП. Там зафиксировано разрушение и повреждение объектов культурного наследия.
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