Почасово, но не долгосрочно: Ткаченко рассказал, что государство безвозмездно не будет передавать религиозным организациям имущество в длительную аренду

Государство в соответствии с украинским законодательством не будет безвозмездно передавать свое имущество в долгосрочное пользование религиозным организациям.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

«Мы не можем бесплатно теперь передавать какие-либо здания, как было раньше, в долгосрочную аренду или на многие годы. Законодательство поменялось. Либо нужно будет изменять законодательство, либо нужно принимать какие-либо другие решения по результатам работы межведомственной комиссии по использованию имущества, которое может быть передано в той или иной степени для религиозных организаций», — сказал Ткаченко.

Он напомнил, что Киево-Печерская лавра принадлежит государству, и в разное время заключались разные соглашения по пользованию ею, например о временном использовании почасово храмов Верхней лавры — Трапезной церкви и Успенского собора.

«Соглашение было завершено 31 декабря (2022 – ред.). Теперь государство может предоставлять почасово также право служения религиозным организациям, потому что это все-таки Лавра и там молитва должна звучать. Что мы, собственно, и сделали на это Рождество в случае с ВТО», — объяснил глава МКИП.

Он подчеркнул, что первое богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре стало возможным после того, как государство вернуло в свою собственность Свято-Успенский собор и Трапезную церковь.

Первое богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре 7 января 2023 года

Впервые в истории ПЦУ Эпифаний провел богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре.

Также Эпифаний рассказал, будут ли следующие богослужения ПЦУ в Лавре.

К тому же в Киево-Печерской Лавре впервые прозвучала рождественская колядка на украинском языке.

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