"Почему 20 апреля?": Трамп хочет прекратить огонь в Украине и переключиться на Китай — Огрызко

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко / © УНИАН

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Президент США Дональд Трамп стремится прекратить огонь в Украине к Пасхе, ведь это имеет для него немаловажное символическое значение. Для Трампа важно продемонстрировать успех в первые 100 дней своего президентства.

Президент США хочет переключиться на Китай как свою главную угрозу, но это не значит, что США полностью выйдут из Европы. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

«Из того, что мы видим и читаем, видно, что он хочет действительно переключиться на Китай как свою главную угрозу. Поэтому он будет делать все, чтобы его сдержать. Но это, мне кажется, не должно означать, что все же США полностью выйдут из Европы. Так или иначе не могут США бросить Европу на произвол судьбы и делать вид, что там все устроится как-то само собой», — говорит дипломат.

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Владимир Огрызко выразил сомнение, что огонь в Украине удастся прекратить до Пасхи, 20 апреля, поскольку Россия не собирается заканчивать войну.

«Определит ли он (Дональд Трамп — ред.) для себя 20 апреля этим самым дедлайном? Он об этом, наверное, мог бы сказать, когда говорил об этих моральных дедлайнах и так далее. Но Трамп об этом молчит. Потому не знаю, что состоится 20 апреля или до этой даты. У меня ощущение, что Россия будет продолжать войну, обвиняя нас в нежелании прекращения огня. Мы будем оправдываться и говорить, что это Россия, а Трамп будет делать то, что ему вздумается в конкретный момент», — отмечает он.

По словам Огрызко, вероятнее всего, Трамп может продолжать играть в ту игру, которая ему будет казаться более перспективной: то есть обвинять во всем Украину и заигрывать с Россией.

«В чем здесь смысл, я, честно говоря, не понимаю. Ведь если у тебя главный противник Китай, ты должен ослаблять его союзников, а не усиливать их», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что Тайвань становится ключевым вызовом для Соединенных Штатов Америки. Пентагон сменяет военную стратегию и готовится к возможному конфликту с Китаем, а Европе придется самостоятельно защищаться от России.