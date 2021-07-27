"Почему бы коллеге не почитать на досуге": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина

"Почему бы коллеге не почитать на досуге": Мендель отправила свою книгу пресс-секретарю Путина

Песков планирует обязательно ознакомиться с книгой, когда получит это издание по почте.

Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила свою книгу "Каждый из нас президент" по почте на адрес администрации главы российского государства. Она отметила, что в ее книге много позиций, которые важно знать об Украине.

Об этом заявила сама Мендель во вторник, 27 июля, и опубликовала видео, на котором она подписывает свое творение для представителя президента России Дмитрия Пескова.

"Решила прислать книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, Которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?", — написала она на странице в Facebook.

Как сообщает ТАСС, Песков планирует обязательно ознакомиться с книгой, когда получит это издание по почте.

"Конечно, когда получу, обязательно ознакомлюсь", — сказал представитель Кремля.

Напомним:

Юлия Мендель заявила, что Россия не является монополистом на русский язык, и в Украине есть "украинский" русский язык. В ОП потом объяснили, что это ее личное мнение.

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