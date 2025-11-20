"Почему бы не начать торговать между собой?": вице-президент США сделал неожиданное заявление об Украине и России

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Вице-президент США Джей Ди Венс выступил с резонансным заявлением, предложив Украине и России отказаться от военного противостояния в пользу экономического и культурного сотрудничества.

Об этом сообщает Clash Report.

Почему бы вам не прекратить убивать друг друга и не начать торговать между собой? Почему бы им действительно не заняться какой-либо коммерцией, не путешествовать между двумя странами, не участвовать в каком-либо культурном обмене?», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке США, может стать основой активизации дипломатических усилий и завершения войны.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, получил сигнал от США о необходимости рассмотреть предложения по мирному урегулированию конфликта с Россией.