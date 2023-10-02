Почему членство Украины нужно самому Евросоюзу: западные СМИ назвали причины для переосмысления

Пятого октября в испанской Гранаде состоится саммит Евросоюза, посвященный предстоящему расширению. Лидеры стран Евросоюза должны ускорить вхождение Украины в Евросоюз, чтобы предотвратить рост российского влияния.

Об этом пишет The Economist.

Журналисты издания побуждают членов ЕС не сомневаться и четко прописать план, согласно которому Украина, Грузия, Молдова, Албания и страны бывшей Югославии станут полноправными членами ЕС максимум до 2030 года.

"Европейские лидеры ― например, когда-то оппонент расширения ЕС Эммануэль Макрон ― осознают, что находящиеся в прихожей ЕС страны через Россию становятся источником нестабильности. И принять их ― необходимое условие безопасности самого ЕС. Конечно, потенциальных новичков будет сложно интегрировать. Части Молдовы, Грузии и Украины оккупированы россиянами. В других странах ― например, Сербии или Боснии и Герцеговине ― власть не назовешь образцом демократии. Однако ЕС относительно второй проблемы имеет решение: Испания, Греция и Португалия стали членами союза вскоре после того, как свалили свои фактически диктаторские режимы. Сейчас все эти страны – процветающие демократии с 2004 года. ЕС принял многочисленные страны бывшего соцлагеря, и даже – в случае стран Балтии – постсоветские. То, что казалось риском тогда, сейчас кажется самым логичным и выгодным решением. Каким был бы Евросоюз без такой экономической мощи, как Польша? И если бы четыре страны ЕС сейчас не граничили с Россией, Евросоюз далеко не так эффективно помогал бы Украине в противостоянии с РФ", — говорится в статье.

То, что все потенциальные новые члены не являются образцами демократии, следует учесть, пишет The Economist. Например, нужно разработать эффективный механизм лишения финансирования ЕС тех его членов, которые пренебрегают принципами демократии. "Благодаря" Венгрии такой внутренний дисциплинарный механизм уже разрабатывается. Также следует отменить правило, согласно которому любая страна может ветировать решение всего ЕС. И переосмыслить принципы дотаций в сельском хозяйстве.

После начала полномасштабной российско-украинской войны в Брюсселе и европейских столицах постепенно стали понимать это. И действительно, принятие новых стран — сложный процесс, особенно если учесть, что последнего нового члена ― Хорватию ― ЕС принял уже десять лет назад.

Однако на фоне агрессии России, усиления Китая и вероятного изоляционизма США в будущем именно расширение является лучшим залогом будущих стабильности и безопасности, заключает издание. А также возможностью показать себе и другим, что ЕС все-таки обладает смелостью и способен принимать вызовы.

Напомним:

23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза, а в феврале 2023 года президент Владимир Зеленский заявил о намерении получить полноправное членство уже через два года.

Обретение статуса кандидата на вступление в ЕС - важный шаг в процессе евроинтеграции, однако не означает гарантированного обретения полноценного членства в ближайшем будущем. Кроме Украины, статус кандидата имеют еще шесть стран:

Албания

Турция

Северная Македония

Черногория

Сербия

Молдова

В среднем члены ЕС проходили путь с начала переговорного этапа до вступления за 4 года и 10 месяцев. Быстрее всего его преодолели Австрия, Финляндия и Швеция — чуть менее двух лет. Дольше всего шла Хорватия — почти восемь лет.

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