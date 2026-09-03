Почему директор ЦРУ летал в Москву: Рубио раскрыл детали тайного визита

Рубио и Трамп. / © Associated Press

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Поездка главы американского ЦРУ Джона Рэтклиффа в столицу страны-агрессорки Москвы была «рутинной».

Об этом заявил госсекретарь США Марк Рубио в эфире Fox Radio.

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Госсекретарь подтвердил, что ему известно об информации в СМИ о тайной миссии директора ЦРУ в Москве. Речь идет, в частности, о возможном предложении провести трехстороннюю встречу Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

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Версии в медиа, подчеркнул Рубио, удивили его. Ведь о поездке Рэтклиффа знала «очень небольшая горстка людей». Впрочем, ни один из них не общался со СМИ.

«Эта поездка была преимущественно рутинной. Это не беспрецедентный случай», — подчеркнул Марко Рубио.

По словам Рубио, хотя между Вашингтоном и Москвой есть разногласия в политическом и геополитическом плане, но страны должны общаться по практической перспективе, указав на ядерный потенциал России.

Рубио также упомянул об обмене информацией между разведывательными службами США и России. По его словам, такие каналы связи существовали и при предыдущих администрациях, а их поддержка может быть полезна во время кризисов, конфликтов или непредсказуемых ситуаций.

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Визит главы ЦРУ в Москву

Напомним, близкий к Кремлю источник сообщил, что Путин в последний момент отменил встречу с Рэтклиффом. По словам собеседника, Рэтклифф должен был убедить Москву быстрее всего начать переговоры о завершении войны. Впрочем, «фюрер» отказался от личных переговоров после того, как узнал содержание послания.

После информации в медиа в Кремле, что директор ЦРУ должен встретиться с Владимиром Путиным. Мол, таких планов у диктатора не было. Других деталей в Москве не раскрыли, заявив на состоявшихся конфиденциальный характер консультаций.

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