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Почему директор ЦРУ прибыл в Москву: журналист из США назвал причины
По данным журналиста, директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил визит в Москву, чтобы обезопасить РФ от эскалации и диверсий против стран НАТО.
Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ретклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы/НАТО.
Об этом заявил американский журналист Майкл Вайс в соцсети Х.
По его мнению, визит связан с разведданными США, Польши, балтийских и скандинавских стран.
Кроме того, журналист напомнил о различных спецоперациях и провокациях ГРУ в странах Европы и российской активности дронов. В частности, речь идет о Германии, Болгарии, Румынии и т.д.
Вместо этого Вайс не подтверждает версию, что Рэтклифф прибыл в Москву для освобождения американских заложников в РФ.
«Для обменов пленными не нужен директор ЦРУ», — считает журналист.
Вайс напомнил, что Ретклифф также является самым проукраинским чиновником в администрации Трампа, ответственным за помощь Киеву с дальнобойными ударами.
«Контекст здесь важен: Билл Бернс (предыдущий глава ЦРУ — Ред) поехал в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина против… вторжения в Украину», — заметил журналист.
Напомним, что сегодня в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
На фоне этого визита США попросили Украину приостановить удары для безопасности Рэтклиффа.
Также в Москву прибыл представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер и впервые за пять лет встретился с Лавровым.