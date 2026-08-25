Почему директор ЦРУ прибыл в Москву: журналист из США назвал причины

Джон Рэтклифф / © Associated Press

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Директор американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ретклифф прилетел в Москву, чтобы предупредить РФ о недопустимости российской эскалации против Европы/НАТО.

Об этом заявил американский журналист Майкл Вайс в соцсети Х.

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По его мнению, визит связан с разведданными США, Польши, балтийских и скандинавских стран.

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Кроме того, журналист напомнил о различных спецоперациях и провокациях ГРУ в странах Европы и российской активности дронов. В частности, речь идет о Германии, Болгарии, Румынии и т.д.

Вместо этого Вайс не подтверждает версию, что Рэтклифф прибыл в Москву для освобождения американских заложников в РФ.

«Для обменов пленными не нужен директор ЦРУ», — считает журналист.

Вайс напомнил, что Ретклифф также является самым проукраинским чиновником в администрации Трампа, ответственным за помощь Киеву с дальнобойными ударами.

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«Контекст здесь важен: Билл Бернс (предыдущий глава ЦРУ — Ред) поехал в Москву в 2021 году, чтобы предупредить Путина против… вторжения в Украину», — заметил журналист.

Напомним, что сегодня в Москву на американском военном самолете неожиданно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

На фоне этого визита США попросили Украину приостановить удары для безопасности Рэтклиффа.

Также в Москву прибыл представитель Ватикана Пол Ричард Галлахер и впервые за пять лет встретился с Лавровым.

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