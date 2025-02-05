Почему для администрации Трампа важны выборы в Украине: Климкин ответил

По словам дипломата, речь идет не только о президентских выборах, но и парламентских.

Соединенные Штаты выступают за то, чтобы Украина как можно быстрее провела выборы после прекращения огня.

Почему для американцев это так важно, объяснил бывший министр иностранных дел Павел Клмкин в интервью телеканалу "Мы – Украина".

По его словам, логика американцев состоит в следующем: можно добиться прекращения огня и попытаться достичь каким-то образом, чтобы его можно было гарантировать. Но дальше нельзя допустить нестабильную ситуацию.

"И мы, и российский режим пошли на определенные шаги, которые мы называем компромиссными. И американцы говорят, что тогда украинцы должны понять, кто будет теми людьми, кому они доверят существование Украины и кто будут те люди, которые будут готовы взять на себя ответственность", – говорит Климкин.

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По его мнению, речь идет не только о президентских выборах, но и парламентских.

"Американцы постоянно говорят, что без законодательного оформления вещей не обойтись. Люди, которые пришли сегодня к власти (в США – Ред.) верят в классическую американскую демократию. И они не любят людей, не получивших публичную легитимность. Люди, которые шли на выборы более 5 лет назад, шли на них совершенно в других условиях. Если говорить о том, что будет дальше, то почему бы эти выборы не провести", – отмечает дипломат.

Климкин согласен с тезисами, что выборы несут Украине определенную угрозу – особенно, учитывая намерения Кремля расшатать ситуацию внутри страны.

"Конечно, мы можем говорить о технических, политических причинах, как Путин будет нас качать. Но эти аргументы "не заходят" на большинство наших американских друзей. Американцы говорят: "Вы говорите, что вас захотят перессорить. Но это ваша ответственность за судьбу страны. А почему вы должны ссориться. А почему у вас нет перед этими вызовами единства". То есть, логика американцев другая", – пояснил он.

Ранее президент Владимир Зеленский ответил, есть ли возможность провести выборы во время войны.

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