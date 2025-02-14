Почему для Украины важно соглашение с США о полезных ископаемых: Линдси Грэм указал на весомый аспект

Дональд Трамп тем лучше будет защищать Украину, чем больше у него будет бизнес-интересов на ее территории.

Если Киев и Вашингтон подпишут экономическое соглашение о добыче полезных ископаемых, Украина окажется в зоне экономических интересов США. Тогда для Трампа защита Украины будет, прежде всего, защитой собственных интересов.

Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время участия в панельной дискуссии "Strategic Investment: Future of US – Ukraine Security Cooperation".

"Давайте заключим соглашение о полезных ископаемых, чтобы у нас были наши американские бизнес-интересы. Путин не понимает, что происходит. Если мы подпишем это соглашение о полезных ископаемых, Путин облажается, потому что Трамп будет защищать сделку. Поэтому лучшее, что здесь произойдет, я надеюсь, что он заключит с вами [обращается к президенту Зеленскому – ред.] соглашение, и он будет защищать интересы Америки",– объяснил сенатор.

Он добавил, что надеется на окончание войны "быстрее, чем позднее". Более того, по мнению Грэма, война закончится таким образом, что российское вторжение в будущем не повторится.

"Я полностью уверен в том, что Дональд Трамп закончит эту войну таким образом, что не будет третьего вторжения в Украину", – заявил Линдси Грэм.

Напомним, Грэм считает, что сейчас нужно учесть ошибки, сделанные после первого вторжения России в Украину в 2014 году, исправить их и закончить войну.

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