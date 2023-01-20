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Почему Германия блокирует поставки танков Leopard Украине: в МИД Польши объяснили

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1433
Время на прочтение
3 мин
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Почему Германия блокирует поставки танков Leopard Украине: в МИД Польши объяснили

Фото: Associated Press

Польша будет готова к "нестандартным действиям", если Германия будет блокировать передачу Украине танков Leopard 2, сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Сопротивление Германии о предоставлении Украине вооружения является следствием многолетнего влияния России на политические и бизнес круги в ФРГ. Эта симпатия "творилась на российских деньгах".

Об этом в эфире радио RMF.FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

"Это симпатии, в которые Россия вложила огромные деньги. Сегодня, конечно, эти люди открыто не скажут, что они поддерживают Россию, есть много людей, которые стыдятся этого. Но на самом деле они действуют так, чтобы не нанести большой вред РФ ", — сказал польский дипломат.

Он добавил, что Польша будет готова к "нестандартным действиям", если Германия будет блокировать передачу Украине танков Leopard 2.

"Думаю, если будет твердое сопротивление (со стороны Германии – ред.), то мы будем готовы также к нестандартным действиям, даже если кто-то будет обижаться на это", — сказал Яблонский, но добавил, что не нужно опережать факты.

Он объяснил, что есть серьезный риск того, что Россия снова перейдет к наступлению в других регионах Украины. По его словам, у РФ есть очень агрессивные намерения, и если Запад позволит ей иметь преимущество над Украиной, то она без сомнения снова будет пытаться осуществить наступление.

Польский дипломат отметил, что чем быстрее страны Запада передадут Украине танки, тем безопаснее будет Польша. Ведь их поставки также - в интересах Польши, потому что страна "расположена очень высоко в списке российских целей".

Яблонский констатировал, что в передаче танков внутри широкой коалиции сейчас главной проблемой является Германия. Остальные страны готовы предоставить свои танки Украине.

Танки Leopard для Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1433
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