Почему Германия блокирует поставки танков Leopard Украине: в МИД Польши объяснили

Польша будет готова к "нестандартным действиям", если Германия будет блокировать передачу Украине танков Leopard 2, сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Сопротивление Германии о предоставлении Украине вооружения является следствием многолетнего влияния России на политические и бизнес круги в ФРГ. Эта симпатия "творилась на российских деньгах".

Об этом в эфире радио RMF.FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

"Это симпатии, в которые Россия вложила огромные деньги. Сегодня, конечно, эти люди открыто не скажут, что они поддерживают Россию, есть много людей, которые стыдятся этого. Но на самом деле они действуют так, чтобы не нанести большой вред РФ ", — сказал польский дипломат.

Он добавил, что Польша будет готова к "нестандартным действиям", если Германия будет блокировать передачу Украине танков Leopard 2.

"Думаю, если будет твердое сопротивление (со стороны Германии – ред.), то мы будем готовы также к нестандартным действиям, даже если кто-то будет обижаться на это", — сказал Яблонский, но добавил, что не нужно опережать факты.

Он объяснил, что есть серьезный риск того, что Россия снова перейдет к наступлению в других регионах Украины. По его словам, у РФ есть очень агрессивные намерения, и если Запад позволит ей иметь преимущество над Украиной, то она без сомнения снова будет пытаться осуществить наступление.

Польский дипломат отметил, что чем быстрее страны Запада передадут Украине танки, тем безопаснее будет Польша. Ведь их поставки также - в интересах Польши, потому что страна "расположена очень высоко в списке российских целей".

Яблонский констатировал, что в передаче танков внутри широкой коалиции сейчас главной проблемой является Германия. Остальные страны готовы предоставить свои танки Украине.

Танки Leopard для Украины.

11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов анонсировал передачу Украине танковой роты Leopard.

Leopard. В то же время Германия до сих пор думает , передать ли Украине эти танки.

передать ли Украине эти танки. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что собирает коалицию стран, которые все же передадут Украине немецкие танки Leopard.

19 января глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, не смотря на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Минобороны Алексей Резников обратились к международным партнерам с просьбой предоставить Украине танки на фоне ожидаемого нового наступления оккупантов.

на фоне ожидаемого нового наступления оккупантов. Глава Минобороны Британии Бен Уоллес провел переговоры с 10 союзниками на военной базе в Эстонии и рассказал, что одна из стран уже запросила у Германии разрешение на передачу танков Украине .

. Следует добавить, что новый министр обороны Германии не исключает поставку танков Украине.

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