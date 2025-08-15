Почему главного советника Трампа по Украине не взяли на переговоры с Путиным

© Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп отправился 15 августа на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Однако в состав его делегации не вошел спецпосланник по Украине Кит Келлогг, который ранее был ключевым собеседником администрации с украинской стороны.

Об этом пишет CNN.

Российская сторона воспринимает Келлога как симпатизирующего Украине лица и считает его присутствие на переговорах контрпродуктивным. Два высокопоставленных чиновника администрации США отметили, что Келлогг передал всю необходимую информацию Трампу и государственному секретарю Марко Рубио, поэтому его отсутствие не создает серьезных проблем.

Реклама

Несмотря на это, европейские чиновники выразили обеспокоенность.

«Он надеялся быть там, и он должен быть там», — отметил один из представителей ЕС, подчеркнув важность глубоких знаний Келлога по украинскому вопросу.

Источники сообщают, что Келлогг будет включен в состав делегации на любую предстоящую трехстороннюю встречу с участием США, России и Украины.

Эксперты подчеркивают, что его отсутствие на Аляске может осложнить обсуждение украинского вопроса, но американская сторона считает, что на саммите хватает других ключевых представителей, способных оперативно принимать решение.

Реклама

Напомним, согласно заявлению Белого дома, вместе с Трампом участие в саммите на Аляске примут государственный секретарь, несколько министров, а также директор Центрального разведывательного управления.

Состав делегации США на Аляске:

государственный секретарь США Марк Рубио;

министр финансов Скотт Бессент;

министр торговли Говард Лутник;

директор ЦРУ Джон Рэтклифф;

специальный представитель президента Стив Виткофф;

пресс-секретарь Кэролайн Левитт.

При этом с российской стороны будут присутствовать министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Саммит Путина с Трампом на Аляске должен начаться в 22:30 по киевскому времени.