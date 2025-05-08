Михаил Подоляк / © Associated Press

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не Украина, а именно Россия блокирует возможности для установления мира.

Соответствующее заявление он сделал в комментарии YouTube каналу РБК-Украина.

«Вопрос не в том, готова ли Украина к заморозке войны или созданию демилитаризованной зоны, а в том, что Россия абсолютно не намерена останавливать войну. И это уже официально признается представителями США», — подчеркнул Подоляк.

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Он обратил внимание на заявление специального посланника США Кита Келлога, который прямо сказал, что Российская Федерация не хочет останавливать продолжающуюся уже более двух лет полномасштабную войну.

«Это важный политический момент — если уж союзники признают, кто реально срывает переговорный процесс, то возникает вопрос: что делать дальше и кто должен давить на Россию?», — добавил советник.

По словам Подоляка, если Запад в этой ситуации отойдет в сторону, это может привести к потере авторитета.

«Тогда, например, Китай будет вести себя гораздо активнее в глобальном смысле. Надо не просить Россию о мире, а принуждать к нему — другими технологиями «, — заявил представитель ОП.

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Также он упомянул о влиянии личности Дональда Трампа на ситуацию: «Учитывая психотип господина Трампа, я считаю, что более активные действия по принуждению России уже не за горами».

Напомним, Украина согласилась на возобновляемое всеобъемлющее прекращение огня на суше, в воздухе и на море сроком не менее 30 дней. Кроме того, Киев поддерживает идею создания демилитаризованной зоны шириной 30 км — по 15 км от линии фронта с обеих сторон. Эта зона может контролироваться международным наблюдательным механизмом.

Однако агрессорка Россия не намерена устанавливать 30-дневное перемирие, которое предложил украинский президент Владимир Зеленский. По словам пресс-секретаря «фюрера», якобы «без урегулирования всех нюансов это невозможно», потому что, мол, такое прекращение «долговременно».