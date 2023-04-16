Почему испортились отношения между Путиным и Пригожиным: экс-спичрайтер диктатора назвал причину

Галлямов верит "слитой" в Сеть информации, что Путин якобы пытался помирить Шойгу и Пригожина и даже собирал их для этого в Кремле.

Активная критика российского Минобороны и его главы Шойгу со стороны владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина создает для Путина множество проблем. Поэтому диктатор хочет унять Пригожина и помирить его с Шойгу.

Об этом заявил российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, передает "24 канал".

Галлямов прокомментировал "слитую" в документах Пентагона информацию о том, что Путин хотел помирить Пригожина и Шойгу. Для этого он якобы устроил им встречу в Кремле.

"Я верю, что такая встреча была, даже не предполагал, что ее могло бы не быть. Потому что конфликты между армией и "Вагнером" бьют по самому Путину. То есть не могло быть такого, чтобы Путин не пытался этого разрешить. Путинская конструкция держится на бюрократии. Она вся устроена так, что руководство "сверху" фактически бог. А Пригожин вместе с вагнеровцами "ломает" военную верхушку в России", — подчеркнул политтехнолог.

По его словам, все скандальные заявления Пригожина и его боевиков с критикой Минобороны РФ наносят репутационные потери военному руководству России.

Галлямов привел два примера, как диктатор, опираясь на силу, может править:

опираться на силовиков в виде бюрократии: НКВД, ФСБ, Гестапо;

главная сила, на которую опирается правитель, не является какой-либо структурой. Это бесструктурная масса, состоящая из маргинальных слоев общества, верных ему лично. Такой способ правитель прибегает, когда не доверяет бюрократическим структурам и элите, подозревая их в нелояльности.

"Думаю, Пригожин двигался в этом направлении: государственная бюрократия неэффективна, ненадежна, армия воевать не умеет, поэтому вот — "Вагнер". Он сам раньше говорил, что из обычного ЧВК они должны превратиться "в армию с идеологией", — отметил политолог" .

Он не исключает, что Путин и сам рассматривал такой вариант из ЧВК "Вагнер", учитывая военные неудачи регулярной армии на фронте.

"Но Путин – человек консервативный. В нем бюрократ победил уголовника", – отметил Галлямов.

По его мнению, диктатор все-таки решил сделать ставку на традиционную бюрократию. Потому сейчас пытается поставить Пригожина на место.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что Пригожин хочет воспользоваться военным провалом РФ после контрнаступления ВСУ.

По мнению российского оппозиционера Марка Фейгина, Евгений Пригожин опасен для путинского режима, ведь неподконтролен силовым ведомствам РФ и имеет политические амбиции.

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