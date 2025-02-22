Риторика Дональда Трампа в отношении Украины связана с тем, что Киев не пошел на навязанные новой администрацией условия прекращения войны, а также с тем, что у США есть иллюзии о том, что им удастся оттянуть Россию от Китая.

Такое мнение директор Центра оборонных стратегий Александр Хара выразил в эфире "Эспрессо".

"У меня есть несколько теорий, почему Дональд Трамп начал такую резкую риторику в отношении Украины. Первая заключается в том, что это его фирменный стиль политического поведения. В частности, быть агрессивным, никогда не признавать поражений и продолжать давить на своих оппонентов. белевскую премию мира, впрочем Россия ему нужна для других целей. Начиная от коммерческих и заканчивая стратегическими.

Дипломат подчеркнул, что, выполняя все прихоти Путина, Дональд Трамп считает, что сможет разрушить партнерство между Россией и Китаем. Поскольку в администрации Трампа именно Китай считается главным стратегическим противником США.

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"Другая же версия выглядит более стратегической. Дело в том, что в администрации Трампа, как и у предыдущего президента США, считают, что могут оттянуть Россию от Китая. Именно Китай является самой большой стратегической угрозой для США. Собственно, если отдать России Украину часть восточной Европы, у них получится оттянуть Россию от Китая, а именно ", – отметил он.

Что предшествовало

18 февраля Трамп на пресс-конференции заявил, что уровень доверия в Украине к президенту упал до 4%. Зеленский в ответ сказал, что Трамп "живет в дезинформационном пространстве".

Также глава Белого дома выдвинул претензию по поводу помощи Киеву на $350 млрд: "Мы предоставили Киеву, кажется, $350 миллиардов. Ну, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут? Я никогда не видел ни одного отчета об этом".

"У нас абсолютно разные цифры. У нас все очень понятно: нам война стоила $320 млрд. $120 млрд – это мы, народ Украины, налогоплательщики. $200 млрд – это США и Европейский Союз. Это пакеты оружия", — ответил Зеленский.

Ранее ТСН.ua сообщал, готов ли Зеленский подписать соглашение о полезных ископаемых.

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