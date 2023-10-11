Почему Израиль не признает роль России в своей войне: интересное мнение эксперта

Россия так или иначе причастна к войне в Израиле. Однако местные политики не спешат винить ее в этом.

Израиль до сих пор может испытывать страх перед Россией, ведь воспринимает ее как СССР. Именно в этом причина столь снисходительного отношения израильских политиков к РФ.

Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман в комментарии 24 канала.

По его словам, осторожное отношение Израиля к России обусловлено не желанием получить что-либо от страны-агрессорки. Это, вероятнее всего, страх, существующий здесь еще со времен СССР.

"Этот страх наполнялся десятилетиями. К России относятся как к преемнице СССР. Союз играл важную роль на Ближнем Востоке. И чуть не уничтожил Израиль. Шестидневная война, Война Судного дня – все это войны, которые вел СССР руками арабских армий. Поставлял оружие, учил и ставил цель уничтожить Израиль", – считает Шейтельман.

В то же время, фокус внимания израильтян никогда не был сосредоточен на Россию. Соединенные Штаты были и остаются там основным союзником и моделью для подражания, говорит политтехнолог.

Шейтельман предположил, что около 70% жителей Израиля когда-то приезжали в США. В то же время в Россию ездит, возможно, только четверть от тех, кто может разговаривать там по-русски. А это – меньшинство. Однако страх перед РФ по-прежнему существует.

"Чтобы это изменилось, мне кажется, должно измениться поколение политических руководителей. Не первый – второй – третий, а целое поколение. Как у нас изменилось. И теперь в Украине нет СССР. Те, кто сейчас у власти, не факт, что школу даже закончили при СССР. В Израиле произойдет то же, когда изменится целое поколение. Тогда они свежим взглядом посмотрят на Россию", – убежден Шейтельман.

Участие России в войне в Израиле

В ГУР заявили, что страна-агрессорка РФ передала террористам ХАМАС западное стрелковое вооружение, которое захватила на поле боя в Украине, с целью проведения ИПСО против Украины.

Эксперт Роман Свитан говорит, что сейчас россияне распространяют информационную волну о том, что у ХАМАС появилось западное вооружение из-за украинских боев. По его словам, эта операция была недавно проведена, а ХАМАС с частью этого вооружения и частью иранского, особенно с беспилотниками, напали на Израиль. Россияне сейчас будут это разгонять, только так они сейчас попытаются использовать эту ситуацию, уверен Свитан.

В свою очередь, на события в Израиле отреагировал и Путин. Он назвал события "ярким примером провала политики США" и выступил за "реализацию решения Совета Безопасности ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства".

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