Почему Кадыров "залег на дно" и не воюет в ТикТок: оппозиционер развеял миф о болезни

По мнению Гудкова, Кадыров испугался изменения ситуации в Кремле и приверженности Путина Минобороны РФ.
Скандальный руководитель Чечни Рамзан Кадыров решил сменить тактику и "залечь на дно". Именно поэтому он придумал историю о своей болезни, распространяемой СМИ.
Об этом заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков, передает "УНИАН".
"Я считаю, что это игра Кадырова, который понял, что вот изменилась ситуация, что генералы взяли верх, что Путин в какой-то мере лег под генералов. Кадыров это почувствовал: сделал то ли заболел, то ли куда-то уехал. Он понял, что дела плохие, нужно как-то отыграть эту ситуацию и он заявил о том, что я готов уйти, буду создавать частные армии на своей территории", — говорит оппозиционер.
По его мнению, Путин этот сигнал заметил, и, чтобы не терять Кадырова, пригласил в Кремль его 17-летнего сына.
"Поэтому Кадыров скорее всего сыграл вот в эту игру. Он потом сказал, что генералы вообще все молодцы. Ну вот так демпировалась ситуация, может быть параллельно сплетни, что он совсем болен. Я не очень верил в эту историю с учетом змеиного чутья Кадырова: звериного чутья на конъюнктуру, вот почувствовать опасность... Кажется, он сыграл вот игру правильно с его точки зрения, он остался в Чечне, у него там никто не урезал... Был сигнал всем, что не трогайте Кадырова, он нам еще нужен. Ну вот сейчас спокойно живет, никуда не лезет и, по-моему, даже в ТикТок перестал воевать", – подытожил Гудков.
Напомним, что 13 марта Кадыров встретился с Путиным. По мнению аналитиков ISW, эта встреча прошла для того, чтобы повысить актуальность Чечни в российской политической и военной сфере.
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