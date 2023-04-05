Почему Кадыров "залег на дно" и не воюет в ТикТок: оппозиционер развеял миф о болезни

Скандальный руководитель Чечни Рамзан Кадыров решил сменить тактику и "залечь на дно". Именно поэтому он придумал историю о своей болезни, распространяемой СМИ.

Об этом заявил российский оппозиционер Геннадий Гудков, передает "УНИАН".

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"Я считаю, что это игра Кадырова, который понял, что вот изменилась ситуация, что генералы взяли верх, что Путин в какой-то мере лег под генералов. Кадыров это почувствовал: сделал то ли заболел, то ли куда-то уехал. Он понял, что дела плохие, нужно как-то отыграть эту ситуацию и он заявил о том, что я готов уйти, буду создавать частные армии на своей территории", — говорит оппозиционер.

По его мнению, Путин этот сигнал заметил, и, чтобы не терять Кадырова, пригласил в Кремль его 17-летнего сына.

"Поэтому Кадыров скорее всего сыграл вот в эту игру. Он потом сказал, что генералы вообще все молодцы. Ну вот так демпировалась ситуация, может быть параллельно сплетни, что он совсем болен. Я не очень верил в эту историю с учетом змеиного чутья Кадырова: звериного чутья на конъюнктуру, вот почувствовать опасность... Кажется, он сыграл вот игру правильно с его точки зрения, он остался в Чечне, у него там никто не урезал... Был сигнал всем, что не трогайте Кадырова, он нам еще нужен. Ну вот сейчас спокойно живет, никуда не лезет и, по-моему, даже в ТикТок перестал воевать", – подытожил Гудков.

Напомним, что 13 марта Кадыров встретился с Путиным. По мнению аналитиков ISW, эта встреча прошла для того, чтобы повысить актуальность Чечни в российской политической и военной сфере.

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