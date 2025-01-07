Почему Кит Келлог отложил визит в Киев: объяснение дипломата

Визит в Киев спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам урегулирования войны в Украине Кита Келлога, безусловно, состоится, но сначала он должен официально получить соответствующие полномочия.

Такое мнение высказал советник директора Национального института стратегических исследований дипломат Андрей Веселовский в эфире "Киев24".

"Визит состоится точно. Проблемы Украины — это мировые проблемы, в том числе проблемы США. Решать их надо. Кит Келлог сегодня никто, он еще никем не назначен, потому что для этого новоизбранный президент США Трамп должен получить полномочия", – отметил Веселовский.

По его словам, Келлог также планировал посетить Берлин, Париж и Лондон, но в этих странах выразили сомнения в своевременности такой поездки в Европу лица, у которого пока нет официальных полномочий.

Напомним, Кит Келлог отложил ознакомительную поездку в Киев и другие столицы Европы до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Reuters со ссылкой на четыре источника, осведомленных о планировании поездки, сообщает, что точная дата визита еще не установлена.

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