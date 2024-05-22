Почему Китай готов поставлять оружие в РФ: полковник ВСУ обратил внимание на Тайвань

Си готов поставлять вооружение и военную технику России, чтобы оккупация Тайваня стала для него реальностью.

Если Китай действительно начал передавать России вооружение и военную технику, это изменит ситуацию на поле боя. И если России сойдет с рук оккупация территорий Украины, Китай попытается оккупировать Тайвань.

Такое мнение военный эксперт, полковник ВСУ, экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев выразил в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Селезнева, если Китай действительно поставляет оружие в Россию, это будет означать "очередное подтверждение классического тезиса: ненаказанное зло кратно умножается".

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"Китайцы стремятся изменить мироустройство. Процесс, который происходит в рамках российско-украинского противостояния, и определенные посягательства Китая на Тайвань, – все это именно и касается этих коренных изменений на планете. Когда мы говорим про ось зла, то мы вспоминаем РФ, КНДР, Иран, но за кулисами этой вехи зла находится правительство КНР", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что Китай стремится стать ключевым геополитическим игроком планеты.

"Если информация о том, что Китай начал передавать вооружение и военную технику для нужд российских оккупантов, станет реальностью, то это изменит ситуацию на поле боя. Потому что у РФ будет неограниченный ресурс", — прогнозирует полковник.

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Он подчеркнул, что необходима мгновенная реакция. Если ее нет, "тоталитарный режим нашей планеты начинает себя чувствовать достаточно уверенно".

"Если России сошла с рук аннексия Крыма, оккупация значительной территории Луганщины и Донетчины, частичная оккупация Харьковщины, Херсонщины, Запорожской области, то почему Китай не может оккупировать Тайвань? Именно такими соображениями живет Си Цзиньпинь. И для того чтобы это стало для него реальностью, он готов поставлять вооружение и военную технику РФ", – объяснил Селезнев.

Напомним, министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил об и информации от британской и американской разведок о том, что Китай начал предоставлять России летальное оружие для войны против Украины.

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