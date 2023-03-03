Почему Лукашенко угрожает Украине "гибелью": эксперт объяснил громкое заявление диктатора

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко блефует, когда угрожает Украине гибелью и требует от Владимира Зеленского "немедленно заключить мир с Россией". Такие заявления Лукашенко свидетельствуют, что у Кремля дела совсем плохи.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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"Лукашенко говорит – сейчас есть уникальная возможность, пока еще россияне не переставили экономику на военные рельсы, с ними помириться. А когда они уже пересядут на эти рельсы, тогда уже конец всем, россияне выйдут и всех разорвут. Поэтому сейчас садитесь срочно, чтобы не упустить время. Я это читаю наоборот — это значит, что у россиян полная лажа, а Лукашенко пытается быть ментором — а вдруг ему удастся убедить, посадить за стол переговоров?" – объяснил Ступак.

По словам эксперта, россияне блефуют, что они готовы долго вести эту войну.

"Никто не готов, там нет экономики, нет ВПК, нет готовности вести эту войну годами. Это такой блеф, и если это удастся, Лукашенко скажет – это же я их помирил. Он пытается повысить свои ставки как за границей, так и внутри страны. Чтобы рядовые белорусы сказали — "бацька" молодец, две страны воевали, а он их помирил, заставил", — рассказал он.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина "немедленно и без предварительных условий" должна заключить мир с Россией. По словам Лукашенко, это необходимо сделать, "чтобы не допустить гибели Украины".

Белорусский диктатор также заявил, что сегодня якобы есть "уникальный момент" для завершения войны с РФ. По его словам, Кремль готов к переговорам, "с первых дней".

Лукашенко цинично заявляет о "миролюбии" своей страны, несмотря на то, что Беларусь стала плацдармом для российского наступления и запуска крылатых ракет.

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