"Почему меня в этом обвиняют?": Лукашенко высказался об участии белорусов в войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует отправлять своих военных воевать против Украины. Более того — "мечтает" о том, чтобы не было войны.

Об этом заявил диктатор, пишет "Белта".

"Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!". Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", — говорит президент.

Он заявил, что мечтает, чтобы не было войны: "Я хочу, чтобы вы жили спокойно. Пожалуйста, занимайтесь своим делом. А я буду своим. Не допускайте даже малейшей расхлябанности. Только мы. Только от нас это все зависит".

Он сказал, что якобы "беглецы и посылают насмерть белорусов".

"Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят", – сказал Лукашенко.

К слову, Лукашенко не в первый раз заявляет, мол, его стране "война не нужна". Несмотря на это, Беларусь стала плацдармом для российских войск. В частности, из республики запускают вражеские ракеты по украинским городам.

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