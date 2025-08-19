Трамп и Путин / © Associated Press

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз пытается навязать Украине и Западу «соглашение», фактически не гарантирующее прекращение войны. История показывает: Москва неоднократно давала громкие обещания, но срывала их, используя политические и военные инструменты для достижения своих целей.

Об этом пишет The Telegraph.

Еще в 1994 году Россия, подписав Будапештский меморандум, пообещала уважать территориальную целостность Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. Но уже в 2014 году Москва оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, а в 2022 году начала полномасштабное вторжение.

Сегодня Кремль действует по той же схеме: пытается ослабить международное давление, переложить ответственность на Украину и одновременно диктовать условия мира. Российский МИД заявил, что отвергнет «любые сценарии» с привлечением НАТО на территории Украины, пригрозив «неконтролируемой эскалацией» и «непредсказуемыми последствиями». Такая риторика — уже привычная тактика Москвы, использующая шантаж и психологическое давление.

Эксперты напоминают, что это классический прием так называемого «рефлексивного контроля» — теории советской психологической войны, когда объект заставляют действовать в интересах агрессора, считая, что принимает собственные решения. Именно так Кремль пытается влиять и на США, и на Европу.

По словам аналитиков, Россия стремится изолировать Украину от союзников и расколоть трансатлантическое единство. Тактика — «разделяй и властвуй». Уже сейчас Москва пытается сыграть на противоречиях между Вашингтоном и Лондоном, обвиняя Британию в подрыве переговоров.

Показательно стало то, что еще во время саммита на Аляске Путин демонстративно игнорировал Дональда Трампа, хотя последний, по словам американских журналистов, фактически повторял кремлевские нарративы, обвиняя Украину в войне. Этот «символизм» в переговорах лишь подтверждает: Кремль пытается диктовать правила и использует какие-либо слабости оппонентов.

Политологи предупреждают: настоящая цель Путина — стратегически важные территории Украины, в частности, крупные города, которые могут стать плацдармом для новых наступлений. Если Украина согласится на подобные условия, миллионы граждан будут вынуждены эвакуироваться, ведь жизнь под оккупацией России означает репрессии, беспредел и насаждение диктатуры.

В то же время, Кремль демонстрирует готовность временно отказаться от риторики о НАТО, но лишь для того, чтобы выиграть время и перегруппировать свои силы. Эксперты напоминают, что российская военная доктрина трактует политическое, информационное и экономическое давление как часть войны. Это означает, что даже при подписании «мирного соглашения» конфликт не завершится, а просто перейдет в новую фазу гибридной войны.

Западные лидеры не исключают новых попыток России повторить сценарии Грузии и Молдовы, используя пророссийских олигархов и политиков для медленной интеграции стран в сферу влияния Москвы.

«Путин считает Запад слабым и краткосрочным в решениях. Он уверен, что сможет измотать и Украину, и союзников», — отмечают эксперты.

Президент Владимир Зеленский сейчас оказался перед сложной дилеммой: согласиться на мир, который оставит Украину уязвимой или отказаться от соглашения и продолжать борьбу за справедливый и крепкий мир.

Украинцы уже выразили свою позицию: «лучше никакого мира, чем плохой мир». Именно этот тезис сегодня становится определяющим в переговорах, от которых зависит будущее не только Украины, но и всей Европы.

Напомним, 18 августа Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Глава государства подчеркнул, что ключевым вопросом стали гарантии безопасности, являющиеся «стартом до окончания войны». Он поблагодарил США за сигнал о готовности стать частью этой системы.

По словам министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля, российский «фюрер» Владимир Путин должен согласиться на прекращение огня. В свою очередь, Запад готов предоставить Украине гарантии безопасности.

А вот, как сообщают в ISW, российские чиновники преимущественно отклонили предложенные Европой гарантии безопасности для Украины в потенциальном мирном соглашении.