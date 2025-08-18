Почему мирное соглашение с Россией не может быть заключено "на честном слове": объяснил экс-посол США

Владимир Путин / © Associated Press

Ключевым элементом любого будущего мирного соглашения между Россией и Украиной должны стать гарантии безопасности, поскольку нельзя полагаться на обещания Владимира Путина.

Об этом заявил бывший посол США в НАТО Николас Бернс, пишет CNN.

Николас Бернс подчеркнул, что российский президент «никогда не выполняет своих обещаний». По его мнению, США и европейские страны должны совместно давить на Москву, чтобы она выполнила свою часть договоренностей.

«Я не думаю, что любое окончательное соглашение о прекращении огня или мирное соглашение может опираться на слова Владимира Путина», — заявил Бернс.

Он высоко оценил наличие европейских лидеров на встрече в Вашингтоне. Также отметил важность их участия в обсуждении будущих гарантий безопасности. Ожидается, что лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, а также руководство ЕС и НАТО встретятся с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Бывший посол также отметил, что совместное давление на Путина необходимо. Он выразил надежду, что позиция США, которая отличалась от европейской после встречи Трампа с Путиным на Аляске, может быть пересмотрена в ходе сегодняшних переговоров.

Напомним, 18 августа в Вашингтоне проходит историческая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Это событие является ключевым не только для Украины, но и для ее европейских союзников, ведь главное внимание переговоров сосредоточено на прекращении войны с Россией и выработке гарантий безопасности для Украины и ЕС.

Американский глава Дональд Трамп сказал, что трехсторонняя встреча в формате Трамп-Зеленский-Путин состоится, если переговоры 18 августа «пройдут хорошо».

По словам американского президента Дональда Трампа, кремлевский глава Владимир Путин хочет заключить соглашение.