Почему мирное соглашение с Россией не защитит Украину — Портников

Все договоренности по гарантиям безопасности для Украины могут быть реализованы только во время войны с Россией. После ее завершения такая перспектива становится нереальной.

Об этом сказал украинский журналист Виталий Портников в эфире телеканала «Эспрессо».

Он подчеркнул, что мирное соглашение с Москвой возможно только при условии четкого отказа Украины от размещения каких-либо иностранных войск на своей территории.

«Никакого другого варианта мирного договора Россия не подпишет. Нет инструментов, которые бы заставили Кремль согласиться на присутствие войск НАТО в Украине. Либо страны Запада отважатся действовать еще во время войны, пренебрегая мнением Москвы, либо этого не будет никогда», — объяснил Портников.

По его мнению, если вопрос иностранных военных будет отложен до момента подписания мирного договора, то Россия намеренно будет затягивать войну. Ведь Москва всегда будет настаивать на нейтралитете Украины, не вступлении в НАТО и отсутствии сил Альянса у своих границ.

Публицист добавил, что Кремль трактует «гарантии безопасности» так, чтобы они обеспечивали не только безопасность Украины, но и России. Более того, в таком договоре даже страны НАТО могут быть вынуждены убрать часть вооружений от российских границ.

«Не стоит ожидать появления такого мирного соглашения. Это означает, что гарантии безопасности для Украины возможны либо сейчас — в военное время, либо их вообще не будет», — подытожил Портников.

Напомним, ранее Ватикан предлагал организовать переговоры между Украиной и Россией на своей территории. Папа Римский Лео XIV позже сделал важное заявление о войне в Украине, сказав, что посредничества Ватикана не будет.