Почему на самом деле Харрис проиграла на выборах в США: Пелоси назвала виновника

Бывшая спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что запоздавшее решение Джо Байдена выйти с президентских выборов 2024 года могло привести к поражению Демократической партии.

Бывшая спикер Палаты представителей и демократ Нэнси Пелоси, вновь переизбравшаяся в Конгресс США в результате выборов, считает, что промедление Джо Байдена с выходом из президентской гонки 2024 года могло привести к поражению Демократической партии.

Об этом она сказала в подкасте The New York Times.

"Если бы президент (Байден - ред.) ушел раньше, возможно, в гонке были бы другие кандидаты. Ожидалось, что если президент выйдет из гонки, то состоятся открытые праймериз. И, как я уже говорила, Камала (Харрис - ред.), возможно, выиграла бы праймериз, ... и это сделало бы ее сильнее в будущем. Но мы этого не знаем. Этого не произошло. И поскольку президент сразу же поддержал Камалу Харрис, это в то время сделало практически невозможным проведение праймериз. Если бы это произошло гораздо раньше, все было бы иначе", - считает Пелоси.

Хотя некоторые демократы выдвигали идею повторных праймериз, предложение так и не приобрело популярность и не было поддержано Национальным комитетом Демократической партии и делегатами съезда.

В интервью Пелоси приложила немало усилий, чтобы защитить законодательные достижения администрации Байдена, большинство из которых состоялись в первые два года, когда она была спикером Палаты представителей. После того как на промежуточных выборах в 2022 году республиканцы получили контроль над Палатой представителей, она покинула пост лидера, но воспринималась как "серый кардинал" партии.

Пелоси также отвергла комментарии сенатора Берни Сандерса, предположившего, что поражение Харрис произошло частично из-за того, что демократы были слишком сосредоточены на политике идентичности за счет экономических проблем.

"Берни Сандерс не победил. Со всем уважением, а я очень уважаю его за то, что он отстаивает, но я не уважаю его слова о том, что Демократическая партия отказалась от семей рабочего класса", — сказала Пелоси.

Она предположила, что потери среди избирателей рабочего класса вызваны скорее культурными проблемами.

Напомним, сразу после проигрыша Камалы Харрис в пользу Дональда Трампа некоторые демократы возлагают ответственность за поражение на президента Джо Байдена.

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