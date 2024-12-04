Почему НАТО медлит с приглашением Украины: в Альянсе назвали причину

В вопросе приглашения Украины в НАТО западные союзники ожидают инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа. Альянс будет отталкиваться с начала работы его администрации.

Об этом заявила министерша иностранных дел Латвии Байба Браже, сообщает Sky News.

"В общем, мы — как политические лидеры — договорились, что Украина будет членом НАТО. Вопрос в том, какие условия, когда. Очевидно, именно здесь Альянс должен объединиться. Все члены НАТО сейчас ждут, когда новая администрация США начнет работать. Это один из аспектов, о котором говорят или не говорят, но это реальность», – сообщила латвийское министерша.

Кроме того, Браже отметила, что "некоторые страны не чувствуют себя комфортно, приглашая в НАТО государство, которое находится в состоянии войны".

По ее словам, украинская армия станет важным вкладом в Альянс, ведь она хорошо закаляется в боях на войне с Россией.

Напомним, министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против вступления Украины в НАТО. Мол, это "принесет напряженность".

Люксембург против вступления Украины в НАТО: новые заявления на встрече министров в Брюсселе

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