Джонсон рассказал, что сдерживает Альянс от ударов по Москве / © ТСН.ua

Оборонный союз является главной причиной, почему НАТО не отвечает на атаки дронов России.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал об этом в интервью Дмитрию Гордону.

Он объяснил, почему Североатлантический альянс не наносит ответных ударов по российским городам, таким как Смоленск или Москва.

По словам Джонсона, главная причина состоит в том, что НАТО — это оборонный союз. Его основная задача — защищать своих членов, а не начинать войну. Кроме того, недавние атаки дронов были сбиты российским ПВО, и, насколько известно, никто не пострадал, что с точки зрения Альянса является успешным оборонительным результатом.

«Никто не хочет ядерной войны»

Джонсон подчеркнул, что ответные удары по территории России были бы «несравнимыми» действиями.

«Никто не хочет ядерной войны, и в этом нет нужды», — сказал экс-премьер.

Он подчеркнул, что ситуация кардинально поменяется, если российские танки попытаются войти на территорию стран-членов НАТО.

«Если бы Путин пошел по танкам, если бы он ввел войска в Польшу, то это была бы совсем другая история», — отметил Джонсон.

«На столе есть грандиозные планы»

В случае реального вторжения в одну из стран НАТО Альянс имеет «грандиозные планы».

«На случай реального вторжения Путина НАТО на столе имеет грандиозные планы. Тогда мы делаем страшные, страшные вещи и останавливаем атаку», — сказал политик, подчеркивая, что в случае прямой агрессии ответ будет решительным.

Напомним, военные учения Беларуси и РФ с американцами показали подлинные намерения Кремля. Ведь именно Россия пригласила офицеров армии США наблюдать за своими ежегодными стратегическими учениями вместе на границе с НАТО.

Между тем, администрация президента США Дональда Трампа все еще пытается закончить войну в Украине и наладить отношения с Москвой.