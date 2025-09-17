- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 310
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему НАТО молчит: Джонсон раскрыл условие, при котором Альянс ударит по РФ
Экс-премьер Британии назвал условие, при котором НАТО нанесет удар по РФ.
Оборонный союз является главной причиной, почему НАТО не отвечает на атаки дронов России.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал об этом в интервью Дмитрию Гордону.
Он объяснил, почему Североатлантический альянс не наносит ответных ударов по российским городам, таким как Смоленск или Москва.
По словам Джонсона, главная причина состоит в том, что НАТО — это оборонный союз. Его основная задача — защищать своих членов, а не начинать войну. Кроме того, недавние атаки дронов были сбиты российским ПВО, и, насколько известно, никто не пострадал, что с точки зрения Альянса является успешным оборонительным результатом.
«Никто не хочет ядерной войны»
Джонсон подчеркнул, что ответные удары по территории России были бы «несравнимыми» действиями.
«Никто не хочет ядерной войны, и в этом нет нужды», — сказал экс-премьер.
Он подчеркнул, что ситуация кардинально поменяется, если российские танки попытаются войти на территорию стран-членов НАТО.
«Если бы Путин пошел по танкам, если бы он ввел войска в Польшу, то это была бы совсем другая история», — отметил Джонсон.
«На столе есть грандиозные планы»
В случае реального вторжения в одну из стран НАТО Альянс имеет «грандиозные планы».
«На случай реального вторжения Путина НАТО на столе имеет грандиозные планы. Тогда мы делаем страшные, страшные вещи и останавливаем атаку», — сказал политик, подчеркивая, что в случае прямой агрессии ответ будет решительным.
Напомним, военные учения Беларуси и РФ с американцами показали подлинные намерения Кремля. Ведь именно Россия пригласила офицеров армии США наблюдать за своими ежегодными стратегическими учениями вместе на границе с НАТО.
Между тем, администрация президента США Дональда Трампа все еще пытается закончить войну в Украине и наладить отношения с Москвой.